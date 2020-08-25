«Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Суперкубка Украины 25 августа 2020 года

25 августа состоится поединок за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Олимпийский». Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Д — «Динамо» К.

«Шахтер» Д

Для «Шахтера» сезон начался давно. Команда успела провести три встречи в Лиге Европы. Напомним, что там «горняки» дошли до полуфинала, где уступили «Интеру» со счетом 5:0. Перед эим «кроты» прошли «Вольфсбург» и «Базель».

В чемпионате Украины «оранжевые» стартовали с победы над «Колосом» (3:1). Так что «Шахтер» побеждал в трех из четырех последних матчей.

На счету клуба 8 побед в Суперкубке Украины. Последний трофей команда брала в 2017 году. Тогда она обыграла «Динамо» со счетом 2:0.

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«Шахтер» имеет проблемы в обороне, поскольку за три встречи он пропустил 7 мячей. Пара Хочолава и Кривцов показала неубедительную игру в Лиге Европы. Да и в целом «горянкам» не хватает надежности в обороне.

«Динамо» К

«Динамо» возглавил бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Для него это особенный матч, поэтому настраивать своих подопечных будет тоже по-особенному.

«Динамовцы» разгромили в УПЛ «Олимпик» со счетом 1:4. Это вторая разгромная победа «сине-белых». До этого они разгромили в товарищеской игре команду «Полесье» 5:1.

Отметим, что «Динамо» пропускало в пяти из шести матчей. Номинальные гости тоже имеют определенные проблемы в обороне.

Киевская команда побеждала в двух прошлых розыгрышах Суперкубка Украины. В позапрошлом году коллектив обыграл «Шахтер» 1:0, а в прошлом — 2:1.

Прогноз и ставка

Матч должен получиться интересным. Тем более что встретятся заклятые враги, да еще и Луческу с бывшим клубом вдобавок.

На «Шахтер» букмекеры дают 2.03. Победу «Динамо» оценивают коэффициентом 3.50. С учетом дополнительного времени и возможной серии пенальти коэффициенты распределили так: 1.55 и 2.44 соответственно.

Мы предлагаем поставить на то, что обе забьют. В последнее время «Динамо» и «Шахтер» немало пропустили. А в таком поединке вряд ли не будет голов. 0