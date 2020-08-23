«Брюгге» — «Беерсхот». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Бельгии 23 августа 2020 год

В воскресенье, 23 августа, в 3-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на своем стадионе «Ян Брейдел» сыграет с «Беерсхотом». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Брюгге» — «Беерсхот».

«Брюгге»

Команда из одноименного города в досрочно завершившемся минувшем чемпионате Бельгии финишировала на первом месте, опередив ближайшего преследователя на 15 очков.

За 29 проведенных матчей «Брюгге» добыл 21 викторию, семь матчей были завершены мировыми результатами и только один раз коллектив уходил с поля поверженным.

В летний период «черно-синие» сыграли семь товарищеских матчей, где пять из них они выиграли, а также по разу проиграли и сыграли вничью.

«Брюгге» успел уже провести три официальные встречи. Сперва по 0:1 он уступил в финале Кубка страны «Антверпену» и «Шарлеруа» в первенстве. Неделю тому назад команда разгромила в чемпионате на выезде «Эйпен» — 4:0.

«Беерсхот»

«Беерсхот», который в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе, попал в элитную лигу только благодаря расширению первенства до 18 команд.

На данный момент новичок сезона находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, выиграв две стартовые игры.

Коллектив из Антверпена в первом туре нанес гостевое поражение «Остенде» (2:1), а в минувшем игровом дне дома положил на лопатки «Зюлте-Варегем» (3:1).

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Этим летом коллективы провели между собой контрольную игру, в которой победитель выявлен не был — 1:1.

Прогноз на «Брюгге» — «Беерсхот»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают — 1.14.

На викторию «Беерсхота» дают — 11.50, ничья оценена — в 5.45

Новичок элиты быстро освоился, выиграв две игры из двух. Прогнозируем, что гости дадут бой чемпиону. Рекомендуем ставить на «Беерсхот» с форой +2. 0