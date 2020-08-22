«Дижон» — «Анже». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 22 августа 2020 года

В 1 туре французской Лиги 1 «Дижон» будет принимать «Анже». Игра пройдет на стадионе «Гастон Жерар» 22 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Дижон» — «Анже».

«Дижон»

Команда из одноименного города в приостановленном сезоне Лиги 1 находилась на 16 месте в таблице. За 28 туров она успела набрать 30 очков.

Незадолго до паузы в футболе «Дижон» встретился с ПСЖ в четвертьфинале Кубка страны. В родных стенах «совы» были разгромлены парижанами (1:6).

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Затем подопечные Стефана Жобара провели четыре заключительные встречи в Лиге 1. В двух из них команда расписала мировую с «Бордо» (2:2) и «Монако» (1:1).

А в конце февраля «Дижон» потерпел еще одно крупное поражение от ПСЖ (0:4). Завершили прерванный сезон «совы» победой над «Тулузой» (2:1).

«Анже»

В сезоне 2019/2020 футбольный клуб из одноименного города бился за место в Лиге Европы. Но в итоге он оказался 11 в таблице с 39 очками, отстав от еврокубковой зоны на 2 пункта.

В досрочно завершившемся сезоне «Анже» успел сыграть в 1/8 финала Кубка Франции, в котором он в дополнительное время уступил «Ренну» (4:5).

А затем команда Стефана Мулена потерпела 4 поражения в чемпионате. В этих матчах «Анже» был слабее «Реймса» (1:4), «Монако» (0:1), «Лилля» (0:2) и «Нима» (0:1).

Но последние три тура «Анже» провел удачно. Подопечные Стефана Мулена одержали верх над «Монпелье» (1:0), «Бретом» (1:0) и «Нантом» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Дижона» в первом туре Лиги 1 букмекеры дают коэффициент 2.77, на ничью — 3.18, а на победу «Анже» — 2.86.

В дебютном матче нового сезона, команды, которые часто любят играть закрыто, проведут осторожный поединок. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0