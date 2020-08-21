«Севилья» — «Интер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на финал Лиги Европы 21 августа 2020 года

В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с миланским «Интером». Поединок состоится в Кельне 21 августа. Начало встречи намечено на 22:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Интер».

«Севилья»

«Севилья» выдала хороший сезон. В Примере команда Лопетеги закончила на 4 месте, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов. При этом отметим, что в последний раз коллектив проигрывал 9 февраля.

Для «андалусийцев» победа над «Ман Юнайтед» стала четвертой подряд. «Манкунианцы» стали первым соперником номинальных гостей, которые забили им за этот отрезок.

Если 1/16 финала «Севилья» провела невыразительно, обыграв «Клуж» по выездным голам (1:1 и 0:0), то в остальных раундах коллектив выступил неплохо.

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Напомним, что «нервионцы» прошли «Рому» (2:0), «Вулверхэмптон» (0:1) и «Ман Юнайтед» (2:1).

«Интер»

«Интер» тоже возрождается. «Черно-синие» заняли второе место в своем чемпионате. Теперь же подопечные Конте могут взять евро-трофей спустя долгие годы.

«Нерадзурри» выиграли в последних шести матчах. Команда прекрасно завершила сезон в Серии А, обыграв «Наполи» и «Аталанту» с одинаковым результатом 2:0.

В плей-офф ЛЕ «Интер» прошел «Лудогорец» (2:1 и 0:2). Также в послужном списке победы над «Хетафе» (2:0), «Байером» (2:1) и донецким «Шахтером» (5:0).

Прогноз и ставка на «Севилья» — «Интер»

Для «Интера» этот трофей очень важен. Команда впервые за десяток лет оказалась в финале еврокубкового турнира. Последняя победа была в финале ЛЧ 2010 года при Жозе Моуринью.

Обе команды находятся в хороших кондициях, так что игра должна получиться интересной. Не исключено, что она будет закрытой. Все-таки против МЮ «Севилья» играла именно так.

На победу «Севильи» дают 3.50, а на «Интер» предлагают 2.18. На проход коэффициенты составляют 2.37 и 1.63. Мы предлагаем поставить на победу «Интера» с учетом возможных овертаймов и серии пенальти. 0