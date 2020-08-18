«Динамо» Брест — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

18 августа на стадионе «ДАСК Брестский» местное «Динамо» сыграет с казахской «Астоной» в матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Астана».

«Динамо» Брест

Брестское «Динамо», которое было чемпион Белоруссии прошлого сезона, в текущем первенстве на данный момент идет только седьмым.

Свою последнюю игру коллектив провел 6 августа, проиграв в Солигорске «Шахтеру» (0:1). Отметим, что за минувшие шесть встреч динамовцы победили лишь раз.

Последний раз клуб из Бреста выступал в еврокубках в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Лиги Европы белорусы сперва прошли греческий «Атрамитос» (4:3 и 1:1), но затем были выбиты кипрским «Аполлоном» (1:0 и 0:4).

«Астана»

Чемпионат Казахстана на данный момент приостановлен. «Астана» провела свою последнюю игру еще в марте, обыграв тогда «Каспий» — 3:2.

В Лиге чемпионов в последние годы казахский коллектив выступает регулярно и даже добирался до групповой стадии. В прошлом сезоне «Астана» прекратила борьбу на первом отборочном раунде, уступи дорогу румынскому «ЧФР Клужу» — 1:0 и 1:3.

Отправившись в Лигу Европы команда добралась до группового этапа, но там заняла последнее место в своем квартете.

Отметим, что за пять последних матчей в Лиге чемпионов «желто-синие» выиграли всего один раз и уступали трижды.

Прогноз на «Динамо» Брест — «Астана»

Прогнозируем, что более закаленная в еврокубках «Астана» выйдет в следующий раунд. 0