ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерЛига «Севильи». Нерешительность Сульшера и великолепный Буну отправили «МЮ» домой Хоккеисты «Далласа»НХЛ. «Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари», «Вегас» в шаге от выхода в следующий раунд Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 16:16
    • «Локомотив» объявил о подписании Камано
  • 02:54
    • Бартомеу: Сетьен уволен
  • 11:41
    • ЦСКА заинтересован в трансфере хавбека «Спортинга»
  • 09:54
    • Источник: Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года
  • 07:25
    • Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»
  • 07:11
    • СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Астана» выйдет в следующий раунд?

    «Динамо» Брест — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Астана Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Астана»
    Рунар Мар Сигурьонссон
    18 августа на стадионе «ДАСК Брестский» местное «Динамо» сыграет с казахской «Астоной» в матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Астана».

    «Динамо» Брест

    Брестское «Динамо», которое было чемпион Белоруссии прошлого сезона, в текущем первенстве на данный момент идет только седьмым.

    Свою последнюю игру коллектив провел 6 августа, проиграв в Солигорске «Шахтеру» (0:1). Отметим, что за минувшие шесть встреч динамовцы победили лишь раз.

    Последний раз клуб из Бреста выступал в еврокубках в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Лиги Европы белорусы сперва прошли греческий «Атрамитос» (4:3 и 1:1), но затем были выбиты кипрским «Аполлоном» (1:0 и 0:4).

    «Астана»

    Чемпионат Казахстана на данный момент приостановлен. «Астана» провела свою последнюю игру еще в марте, обыграв тогда «Каспий» — 3:2.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В Лиге чемпионов в последние годы казахский коллектив выступает регулярно и даже добирался до групповой стадии. В прошлом сезоне «Астана» прекратила борьбу на первом отборочном раунде, уступи дорогу румынскому «ЧФР Клужу» — 1:0 и 1:3.

  • Самое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии»
  • Каталонцам не хватило скорости и стабильности на всех участках поля
  • 15/08/2020

    • Отправившись в Лигу Европы команда добралась до группового этапа, но там заняла последнее место в своем квартете.

    Отметим, что за пять последних матчей в Лиге чемпионов «желто-синие» выиграли всего один раз и уступали трижды.

    Прогноз на «Динамо» Брест — «Астана»

    Прогнозируем, что более закаленная в еврокубках «Астана» выйдет в следующий раунд. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Легия — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Селтик — КР Рейкьявик
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
    • 01:57 12/08/2020     «Рубин» — «Локомотив»
  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
    • 03:00 12/08/2020     Андреа Пирло
  • Ориентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
    • 14:00 12/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Динамо» Брест — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — «Астана». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры