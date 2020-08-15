«Далянь Ифан» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 2.62) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 15 августа 2020 года

В пятом туре китайской Суперлиги «Далянь Ифан» сыграет с «Гуанчжоу Фули». Матч пройдет 15 августа. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Далянь Ифан» — «Гуанчжоу Фули».

«Далянь Ифан»

«Далянь Ифан» прошлый чемпионат Китая завершил на девятой позиции в турнирной таблице, заработав 38 баллов в 30 проведенных встречах.

«Сине-белые» в минувшем первенстве выиграли десять игр при восьми ничьих и 12 фиаско, 44:51 разница забитых и пропущенных.

Стартовали в этой Суперлиги с поражения от «Шаньдун Лунэн» (2:3), затем расписали мировую с «Хенань Цзянье» (1:1) и проиграли «Цзянсу Сунин» (1:2).

В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Шанхай Шэньхуа» (2:2) и теперь идет на седьмой строчке.

«Гуанчжоу Фули»

По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Фули» занял 12 место в Суперлиге. Команда на 11 очков опередила зону вылета.

Клуб провел четыре официальных поединка в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).

Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).

В прошлом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2) и теперь замыкает таблицу в группе A.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0