«Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 14 августа 2020 года

В пятницу, 14 августа, во втором туре РПЛ сезона 2020/21 «Арсенал» в Туле сразится с «Уфой». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа».

«Арсенал» Тула

В недавно завершившемся розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0). Этой мировой они продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, в которой одержали две победы и дважды расписали мировые.

Еще в минувшем первенстве туляки поделили очки со своим предстоящим противником (0:0) в гостях, а также одолели на своем поле 2:1 «Тамбов» и в гостях 3:1 «Урал».

В родных стенах «пряники» в последнее время играли хуже, чем на выезде. Так, за 12 предыдущих поединков дома они выиграли всего две встречи при трех ничьих и семи поражениях.

«Уфа»

Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях.

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Начали башкирцы новое первенство с крупного домашнего поражения от «Краснодара» со счетом 0:3, пропустив все голы в интервале 12 минут во втором тайме.

С учетом прошлого сезона уфимцы не побеждают в четырех играх подряд, где дважды уходили с поля поверженными и дважды сыграли вничью, при этом в трех матчах они оставались без забитых голов.

Отметим, что на выезде «Уфа» не проиграла ни одного из пяти последних поединков, выиграв только один из них при четырех ничейных исходах.

В прошлом сезоне «Арсенал» в Туле выиграл (1:0), а в Уфе была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.52.

На викторию «Уфы» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.00

Результативность очных противостояний у этих команд низкая. Только в двух случаях из десяти предыдущих их встреч было забито больше двух голов. Прогнозируем, что и на этот раз будет «низовой» матч. Рекомендуем ставить — ТМ 2,0. 0