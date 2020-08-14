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    В Туле команды сыграют на «меньше»?

    «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 14 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Уфа»
    «Арсенал» Тула — «Уфа»
    В пятницу, 14 августа, во втором туре РПЛ сезона 2020/21 «Арсенал» в Туле сразится с «Уфой». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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  • 2.90
  • 2
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    «Арсенал» Тула

    В недавно завершившемся розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

    Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0). Этой мировой они продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, в которой одержали две победы и дважды расписали мировые.

    Еще в минувшем первенстве туляки поделили очки со своим предстоящим противником (0:0) в гостях, а также одолели на своем поле 2:1 «Тамбов» и в гостях 3:1 «Урал».

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  • 12/08/2020

    • В родных стенах «пряники» в последнее время играли хуже, чем на выезде. Так, за 12 предыдущих поединков дома они выиграли всего две встречи при трех ничьих и семи поражениях.

    «Уфа»

    Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях.

    Все прогнозы на РПЛ

    Начали башкирцы новое первенство с крупного домашнего поражения от «Краснодара» со счетом 0:3, пропустив все голы в интервале 12 минут во втором тайме.

    С учетом прошлого сезона уфимцы не побеждают в четырех играх подряд, где дважды уходили с поля поверженными и дважды сыграли вничью, при этом в трех матчах они оставались без забитых голов.

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  • 12/08/2020

    • Отметим, что на выезде «Уфа» не проиграла ни одного из пяти последних поединков, выиграв только один из них при четырех ничейных исходах.

    В прошлом сезоне «Арсенал» в Туле выиграл (1:0), а в Уфе была зафиксирована ничья — 0:0.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Уфы» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.00

    Результативность очных противостояний у этих команд низкая. Только в двух случаях из десяти предыдущих их встреч было забито больше двух голов. Прогнозируем, что и на этот раз будет «низовой» матч. Рекомендуем ставить — ТМ 2,0. 0

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    «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 14 августа 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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