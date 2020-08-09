«Эребру» — «Гетеборг». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Швеции 9 августа 2020 года

В воскресенье, 9 августа, в 14-м туре чемпионата Швеции по футболу «Эребру» на своем поле примет «Гетеборг». Начало — в 15:30 по мск. Прогноз на «Эребру» — «Гетеборг».

«Эребру»

Перед стартом 14 тура «Эребру» с 16 набранными пунктами находится на девятом месте в турнирной таблице Аллсвенскан. Но опасная зона находится на расстоянии четырех очков.

В минувшем туре коллектив на выезде разгромил «Кальмар» со счетом 3:0. Этой викторией он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Мировая состоялась в гостях с «Хельсинборгом» (1:1), фиаско были от «Хаммарбю» (0:3) в гостях и «Фалькенберга» (1:2) в родных стенах.

На своей арене «Эребру» соблюдает полный паритет, две победы, две ничьи и два поражения, разница мячей — 5:5.

«Гетеборг»

«Гетеборг» с 13 набранными очками находится на 11 месте в турнирной таблице Аллсвенскан, опережая опасную зону всего на один пункт.

У «ангелов» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия в шведском первенстве, в которой было три поражения и пять мировых исходов.

В минувшем туре чемпионата «сине-белые» дома поделил очки с «Эстерсундом» (2:2), а ранее в родных стенах уступили «Мальме» (0:3). До этого поражения коллектив имел 4-матчевую ничейную серию.

В гостях «Гетеборг» в этом чемпионате выиграл одну встречу при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 6:7.

В прошлом сезоне на поле «Эребру» была мировая (2:2), а дома «Гетеборг» уступил — 0:1.

Прогноз и ставки на матч «Эребру» — «Гетеборг»

«Гетеборг» проводит не лучший свой сезон, и вряд ли сможет победить в Эребру. Рекомендуем ставить на непроигрыш хозяев. 0