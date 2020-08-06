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    Пройдет ли «Севилья» «Рому»?

    «Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 2.49) и ставки на Лигу Европы 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Рома»
    «Севилья» не проигрывает 17 матчей кряду
    В 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ромой» в немецком Дуйсбурге. Эта дуэль состоит из одного матча, которая состоится на стадионе «МСВ-Арена». Начало в 19:55 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Августа 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:55 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.25
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    «Севилья»

    У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. Андалусийцы прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде.

    Счет выездной игры был 1:1, а дома команда сыграла в нулевую ничью. В этом розыгрыше Лиги Европы команда проиграла только один матч, выиграла пять и дважды сыграла вничью.

    «Кольчонерос» не знают поражений вот уже 17 поединков во всех турнирах — с 9 февраля, благодаря чему заняли четвертое место в Примере. Правда, в большинстве этих встреч они довольствовались ничьими — 10.

    «Рома»

    «Роме» тоже было нелегко в прошлом раунде. Команда встречалась с «Гентом». В первом матче «римляне» выиграли 1:0, а затем сыграли 1:1.

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    • «Волки» одержали только три победы в восьми матчах Лиги Европы. В четырех случаях команда играла вничью и один раз она проиграла.

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    «Джаллоросси» также могут похвастать беспроигрышной серией, но в восемь поединков. Правда, в отличие от соперника, только в одном была ничья, а в семи они победили.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,17, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,42.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» забьет первый гол за 2,49. 0

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    «Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 2.49) и ставки на Лигу Европы 6 августа 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.49
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