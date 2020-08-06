«Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 2.49) и ставки на Лигу Европы 6 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ромой» в немецком Дуйсбурге. Эта дуэль состоит из одного матча, которая состоится на стадионе «МСВ-Арена». Начало в 19:55 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Рома».

«Севилья»

У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. Андалусийцы прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде.

Счет выездной игры был 1:1, а дома команда сыграла в нулевую ничью. В этом розыгрыше Лиги Европы команда проиграла только один матч, выиграла пять и дважды сыграла вничью.

«Кольчонерос» не знают поражений вот уже 17 поединков во всех турнирах — с 9 февраля, благодаря чему заняли четвертое место в Примере. Правда, в большинстве этих встреч они довольствовались ничьими — 10.

«Рома»

«Роме» тоже было нелегко в прошлом раунде. Команда встречалась с «Гентом». В первом матче «римляне» выиграли 1:0, а затем сыграли 1:1.

«Волки» одержали только три победы в восьми матчах Лиги Европы. В четырех случаях команда играла вничью и один раз она проиграла.

«Джаллоросси» также могут похвастать беспроигрышной серией, но в восемь поединков. Правда, в отличие от соперника, только в одном была ничья, а в семи они победили.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,17, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,42.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» забьет первый гол за 2,49. 0