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    «НСИ Рунавик» не даст уйти в отрыв «ХБ Торсхавну»?

    «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик»
    Игрок ХБ
    2 августа в 14-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ХБ Торсхавн» на своей арене сразится с «НСИ Рунавиком». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик».
    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» с 37 набранными очками единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

    За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив предстоящему противнику (0:2) на выезде.

    На данный момент у столичного коллектива 5-матчевая победная серия. В минувшем туре он дома обыграл 4:1 «ТБ Тверойри», а ранее ХБ в дерби одолел «Б-36 Торсхавн» — 2:0.

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    • На своей арене «ХБ Торсхавн» выиграл пять встреч при одной ничьей, разница мячей — 16:4.

    «НСИ Рунавик»

    С 32 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру пять пунктов, а третье место опережает только по дополнительным показателям.

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    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» теряли очки только в четырех встречах чемпионата, дважды уступив при двух ничейных исходах.

    В своей последней проведенной игре «пчелы» в родных стенах были биты «КИ Клаксвиком» (0:2). Этой неудачей они прервали 5-матчевую победную серию и 10-матчевую безвыигрышную.

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    На выезде в этом первенстве НСИ выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и раз проиграли, разница мячей — 13:5.

    В первом круге НСИ дома выиграл у ХБ (2:0), в прошлом сезоне эти команды в Торсхавне обменялись победами (0:2 и 2:1), а в Рунавике сыграли вничью 1:1.

    Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик»

    Прогнозируем, что НСИ не даст уйти в отрыв ХБ, отобрав у лидера очки на его поле. Наши прогноз и ставка: Х2. 0

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    «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 2 августа 2020 года. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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