«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Суперлиги 24 июля 2020 года

В 34 туре турецкой Суперлиги «Антальяспор» сыграет с «Галатасараем» на стадионе «Анталья». Начало 24 июля в 21:00 по мск. Прогноз на «Антальяспор» — «Галатасарай».

«Антальяспор»

«Скорпионы» перед последним туром занимают 8 место. Они набрали 44 очка и уже ни на что не претендуют.

Команда идет на 3-матчевой беспроигрышной серии и ей наверняка захочется закончить на такой ноте.

В последних двух турах «Антальяспор» выиграл с одинаковым счетом 1:0. Речь идет о встречах с «Анкарагюджю» и «Аланияспором». Также была мировая с «Трабзонспором» (2:2).

«Галатасарай»

«Галатасарай» уже не попадает в еврокубки, если смотреть на таблицу. «Львы» близко, но не настолько. У них 55 очков и 5 позиция. «Бешикташ» ушел вперед на четыре пункта.

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В прошлом туре команда прервала свою затяжную безвыигрышную серию, которая состояла из восьми матчей. Одолеть удалось «Гезтепе» со счетом 3:1.

Ранее «Галатасарай» проиграл три тура подряд — «Трабзонспору» 1:1, «Аланияспору» 4:1 и «Анкарагюджю» 1:0.

В чужих стенах команда не побеждает на протяжении пяти туров — 2 ничьи и 3 поражения.

Отметим, что у «желто-красных», скорее всего, не сыграет Фалькао. Муслера до сих пор восстанавливается после травмы ноги.

Прогноз и ставки

Нынешний «Галатасарай» явно не тянет на фаворита. Команда выступала не совсем удачно на финише сезона. Отсюда и коэффициенты — 3.20 и 2.20 соответственно.

Против этого соперника «львы» выступают хорошо — 7 матчей без поражений, в шести из них победа.

Наши прогноз и ставка — фора 2 (0) за 1.61. Хозяева нередко уходят с поля «сухими» или с минимумом пропущенных мячей. 0