ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси» «Рубин» — «Спартак»Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте «Краснодар»Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 16:34
    • РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»
  • 11:50
    • «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
  • 11:34
    • «Рубин» покинули пять футболистов
  • 17:03
    • «Локомотив» интересуется нападающим «Бордо»
  • 16:52
    • Мариу попрощался с «Локомотивом»
  • 16:21
    • Бывший наставник «Зенита» будет руководить киевским «Динамо»
  • 14:03
    • «Локомотив» проведет переговоры с Кокориным
    Все новости спорта

    «Галатасарай» продлит серию против «Антальяспора»?

    «Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Суперлиги 24 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Галатасарай»
    Радамель Фалькао
    В 34 туре турецкой Суперлиги «Антальяспор» сыграет с «Галатасараем» на стадионе «Анталья». Начало 24 июля в 21:00 по мск. Прогноз на «Антальяспор» — «Галатасарай».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 24 Июля 2020 года
    Антальяспор
  • Антальяспор
    •  Антальяспор 21:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Антальяспор»

    «Скорпионы» перед последним туром занимают 8 место. Они набрали 44 очка и уже ни на что не претендуют.

    Команда идет на 3-матчевой беспроигрышной серии и ей наверняка захочется закончить на такой ноте.

    В последних двух турах «Антальяспор» выиграл с одинаковым счетом 1:0. Речь идет о встречах с «Анкарагюджю» и «Аланияспором». Также была мировая с «Трабзонспором» (2:2).

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» уже не попадает в еврокубки, если смотреть на таблицу. «Львы» близко, но не настолько. У них 55 очков и 5 позиция. «Бешикташ» ушел вперед на четыре пункта.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре команда прервала свою затяжную безвыигрышную серию, которая состояла из восьми матчей. Одолеть удалось «Гезтепе» со счетом 3:1.

    Ранее «Галатасарай» проиграл три тура подряд — «Трабзонспору» 1:1, «Аланияспору» 4:1 и «Анкарагюджю» 1:0.

  • Трансферный дайджест. 14-20 июля
  • Уйдет ли Бейл из «Реала», хочет ли Миранчук в Европу, нужен ли Халк «Зениту» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/07/2020

    • В чужих стенах команда не побеждает на протяжении пяти туров — 2 ничьи и 3 поражения.

    Отметим, что у «желто-красных», скорее всего, не сыграет Фалькао. Муслера до сих пор восстанавливается после травмы ноги.

    Прогноз и ставки

    Нынешний «Галатасарай» явно не тянет на фаворита. Команда выступала не совсем удачно на финише сезона. Отсюда и коэффициенты — 3.20 и 2.20 соответственно.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Против этого соперника «львы» выступают хорошо — 7 матчей без поражений, в шести из них победа.

    Наши прогноз и ставка — фора 2 (0) за 1.61. Хозяева нередко уходят с поля «сухими» или с минимумом пропущенных мячей. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Скудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
    • 16:04 21/07/2020     «Рубин» — «Спартак»
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
    • 01:59     «Краснодар»
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
    • Вчера в 23:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Суперлиги 24 июля 2020 года. Прогноз на «Антальяспор» — «Галатасарай». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры