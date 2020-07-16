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    Справится ли «Интер» с аутсайдером чемпионата?

    СПАЛ — «Интер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на СПАЛ — «Интер»
    Кристиан Эриксен
    В 33 туре чемпионата Италии СПАЛ будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 16 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на СПАЛ — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Июля 2020 года
    СПАЛ
  • Феррара
    •  СПАЛ 22:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
    •

    СПАЛ

    Представители города Феррара являются слабейшим коллективом чемпионата. В 32 матчах эта команда заработала всего 19 очков.

    После выхода из карантина СПАЛ принял участие в шести поединках Серии А, в которых он набрал всего 1 балл.

    Все прогнозы на Серию А

    В стартовых двух турах после возобновления сезона подопечные Луиджи Ди Бьяджо уступили «Кальяри» (0:1) и «Наполи» (1:3).

    Позже СПАЛ завоевал 1 очко в противостоянии с «Миланом» (1:1). В трех недавних турах бело-голубые были слабее «Сампдории» (0:3), «Удинезе» (0:3) и «Дженоа» (0:2).

    «Интер»

    После недавних матчей чемпионата миланская команда смогла вернуть себе второе место в таблице. Сейчас на ее счету имеется 68 очков, а разрыв между «Юве» составляет 8 пунктов.

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  • 11/07/2020

    • После вылета из Кубка Италии от «Наполи» по сумме двух встреч 1:2 «Интер» одержал верх над «Сампдорией» в 25-м туре Серии А (1:2).

    Чуть позже «нерадзурри» сыграли в результативную ничью с «Сассуоло» (3:3), а также победили «Парму» (2:1) и «Брешию» (6:0).

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    Первое поражение после рестарта сезона команда Антонио Конте потерпела во встрече с «Болоньей» (1:2). Затем «Интер» разошелся миром с «Вероной» (2:2) и одержал верх над «Торино» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу СПАЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.20, на ничью — 5.80, а на победу «Интера» — 1.33.

    Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 1.63. 0

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    СПАЛ — «Интер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 16 июля 2020 года. Прогноз на СПАЛ — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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