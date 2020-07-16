СПАЛ — «Интер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 16 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Италии СПАЛ будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 16 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на СПАЛ — «Интер».

СПАЛ

Представители города Феррара являются слабейшим коллективом чемпионата. В 32 матчах эта команда заработала всего 19 очков.

После выхода из карантина СПАЛ принял участие в шести поединках Серии А, в которых он набрал всего 1 балл.

Все прогнозы на Серию А

В стартовых двух турах после возобновления сезона подопечные Луиджи Ди Бьяджо уступили «Кальяри» (0:1) и «Наполи» (1:3).

Позже СПАЛ завоевал 1 очко в противостоянии с «Миланом» (1:1). В трех недавних турах бело-голубые были слабее «Сампдории» (0:3), «Удинезе» (0:3) и «Дженоа» (0:2).

«Интер»

После недавних матчей чемпионата миланская команда смогла вернуть себе второе место в таблице. Сейчас на ее счету имеется 68 очков, а разрыв между «Юве» составляет 8 пунктов.

После вылета из Кубка Италии от «Наполи» по сумме двух встреч 1:2 «Интер» одержал верх над «Сампдорией» в 25-м туре Серии А (1:2).

Чуть позже «нерадзурри» сыграли в результативную ничью с «Сассуоло» (3:3), а также победили «Парму» (2:1) и «Брешию» (6:0).

Первое поражение после рестарта сезона команда Антонио Конте потерпела во встрече с «Болоньей» (1:2). Затем «Интер» разошелся миром с «Вероной» (2:2) и одержал верх над «Торино» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу СПАЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.20, на ничью — 5.80, а на победу «Интера» — 1.33.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 1.63. 0