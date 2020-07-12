«Парма» — «Болонья». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года

В 32 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 12 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Болонья».

«Парма»

Итальянский клуб из одноименного города имеет сейчас 39 баллов, набранных в 31 матче. В общекомандном зачете он расположен на 12 позиции.

В первой игре после рестарта чемпионата «Парма» сумела заработать 1 очко во встрече с «Торино» на выезде (1:1).

В следующем поединке желто-синие одержали верх над «Дженоа» (4:1). Однако в других четырех турах подопечные Роберто Д’Аверсы не набрали ни единого балла.

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В этом провальном отрезке «Парма» потерпела поражения от «Интера» (1:2), «Вероны» (2:3), «Фиорентины» (1:2) и «Ромы» (1:2).

«Болонья»

Команда, находящаяся в одноименном городе, закрепила за собой десятую строчку в таблице Серии А. В 31 поединке она завоевала 41 очко.

В ходе возобновления чемпионата страны «Болонья» на своем поле не сумела сдержать атаку «Ювентуса» и потерпела поражение со счетом 0:2.

Однако неделей позже коллектив Синиши Михайловича одолел «Сампдорию» (2:1). Июльские выступления красно-синие начали с ничьей в игре с «Кальяри» (1:1).

30-й тур чемпионата закончился для «Болоньи» победой над «Интером» (2:1), а в недавнем матче команда влетела «Сассуоло» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Пармы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.40, а на победу «Болоньи» — 2.75.

В Парме между собой сразятся два схожих коллектива, любящих атакующий футбол. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0