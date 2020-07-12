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    Чем закончится встреча двух равных по силе команд?

    «Парма» — «Болонья». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Болонья»
    Жервиньо
    В 32 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 12 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Июля 2020 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 20:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
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    «Парма»

    Итальянский клуб из одноименного города имеет сейчас 39 баллов, набранных в 31 матче. В общекомандном зачете он расположен на 12 позиции.

    В первой игре после рестарта чемпионата «Парма» сумела заработать 1 очко во встрече с «Торино» на выезде (1:1).

    В следующем поединке желто-синие одержали верх над «Дженоа» (4:1). Однако в других четырех турах подопечные Роберто Д’Аверсы не набрали ни единого балла.

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    В этом провальном отрезке «Парма» потерпела поражения от «Интера» (1:2), «Вероны» (2:3), «Фиорентины» (1:2) и «Ромы» (1:2).

    «Болонья»

    Команда, находящаяся в одноименном городе, закрепила за собой десятую строчку в таблице Серии А. В 31 поединке она завоевала 41 очко.

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  • 07/07/2020

    • В ходе возобновления чемпионата страны «Болонья» на своем поле не сумела сдержать атаку «Ювентуса» и потерпела поражение со счетом 0:2.

    Однако неделей позже коллектив Синиши Михайловича одолел «Сампдорию» (2:1). Июльские выступления красно-синие начали с ничьей в игре с «Кальяри» (1:1).

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    30-й тур чемпионата закончился для «Болоньи» победой над «Интером» (2:1), а в недавнем матче команда влетела «Сассуоло» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Пармы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.40, а на победу «Болоньи» — 2.75.

    В Парме между собой сразятся два схожих коллектива, любящих атакующий футбол. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0

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    «Парма» — «Болонья». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года. Прогноз на «Парма» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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