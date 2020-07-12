«Наполи» — «Милан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года

В 32 туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 12 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Милан».

«Наполи»

Неаполитанская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Милан» она на данный момент опережает на 2 пункта.

После ничьей с «Интером» в ответном матче полуфинала Кубка страны (1:1) «Наполи» в битве за золото переиграл «Ювентус» по пенальти (1:1, 4:2).

Календарь и таблица Серии А

В стартовых двух турах Серии А после возобновления сезона коллектив Дженнаро Гаттузо одержал верх над «Вероной» в гостях (2:0) и над СПАЛом дома (3:1).

В 29-м туре «маленькие ослы» потерпели поражение от «Аталанты» (0:2), однако позже «Наполи» был сильнее «Ромы» (2:1) и «Дженоа» (2:1).

«Милан»

Представители одноименного города идут седьмыми в общекомандном зачете с 49 очками и отстают от зоны еврокубков на 2 балла.

Возобновление сезона «Милан» начал с ничьей в противостоянии с «Юве» в рамках полуфинала Кубка. Нулевая ничья вывела в финал туринцев.

В регулярном первенстве команда Стефано Пиоли разгромила «Лечче» (4:1), после чего на «Сан-Сиро» прихлопнула «Рому» (2:0).

В 29-м туре чемпионата «россонери» неожиданно потеряли очки в поединке со СПАЛом (2:2). Чуть позже «Милан» обыграл «Лацио» (3:0) и «Ювентус» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Наполи» в грядущем матче оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент — 3.45, а на победу «Милана» — 3.55.

В очной битве сойдутся клубы, которые бьются за последнее еврокубковое место. Оба коллектива сейчас играют здорово, поэтому нападение должно проявить себя с лучшей стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Милана» больше 1 за 1.76. 0