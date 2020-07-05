«Осасуна» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 5 июля 2020 года

В 34-м туре испанской Примеры «Осасуна» сыграет с «Хетафе». Встреча, которая пройде в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Хетафе».

«Осасуна»

После 33 сыгранных туров в испанском первенстве «Осасуна» находится на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка, уступая шесть баллов зоне ЛЕ.

Рестартовали памплонцы не особо удачно. Сперва они сыграли вничью 1:1 с «Реал Сосьедадом» в гостях, после чего дважды проиграли — 0:5 дома «Атлетико» и 0:2 на выезде «Валенсии».

Последующие три встречи чемпионата «красные» выиграли, поочередно одолев «Алавес» (1:0) в гостях, «Леганес» (2:1) дома и «Эйбар» (2:0) вне родных стен.

В 16 домашних встречах этого розыгрыша Ла Лиги принесли «Осасуне» шесть победных результатов, пять мировых исходов и пять поражений, разница мячей — 22:26.

«Хетафе»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Хетафе» с 52 очками находится на шестой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять баллов.

В минувшем туре «городские» потерпели гостевое фиаско от мадридского «Реала» со счетом 0:1, а перед этим они не знали горечи поражений в четырех играх подряд.

В этот период «синие» оказались сильнее «Реал Сосьедада» (2:1), а также расписали мировые с «Вальядолидом» (1:1), «Эйбаром» (1:1) и «Эспаньолом» (0:0).

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В гостевых играх у «Хетафе» в текущем сезоне шестая статистика в лиге, в 16-ти играх команда одержала шесть побед при шести поражениях и четырех ничьих, разница мячей — 18:16.

В первом круге сезона 2019/20 «Осасуна» и «Хетафе» в Памплоне сыграли вничью со счетом 0:0.

Прогноз на «Осасуна» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.60.

На викторию «Осасуны» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

В этом поединке мы считаем, что очки заработает та команда, которой больше в этом нуждается. Предлагаем в данном поединке поставить на гостей, но с форой 0. 0