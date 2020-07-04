«ХБ Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к.) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

В субботу, 4 июля, «ХБ Торсхавн» в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу на «Гундадалуре» примет «ИФ Фуглафьердур». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур».

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» с 25 набранными очками единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на два очка ближайшего преследователя.

Начали это первенство «красно-черные» с семи выигрышей подряд, пропустив в этот период всего лишь три гола при 20 забитых.

В 8 и 9 турах столичный клуб впервые потерял очки. Сперва он сыграл в родных стенах вничью 3:3 с «КИ Клаксвиком», а затем в гостях уступил «НСИ Рунавику» (0:2). В своей последней сыгранной игре ХБ на выезде по-волевому переиграл «Скалу» — 3:1.

На «Гундадалуре» в этом первенстве ХБ трижды выиграл при одном ничейном результате, разница мячей — 10:3.

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» с 16 набранными баллами идет на пятой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

«Красно-белые» за последние шесть встреч проиграли лишь раз, уступив тур тому назад в родных стенах «Б-36 Торсхавну» (0:3), а перед этим не проигрывали в четырех встречах кряду, выиграв в этот период три поединка при одном ничейном исходе.

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В минувшем игровом дне они в родных стенах минимально благодаря голу Уроша Стоянова одолели «ТБ Тверойри» (1:0). Для серба это уже седьмой гол в сезоне.

В гостях в текущем чемпионате ИФ дважды победил при одной ничьей и поражении, разница мячей — 4:7.

В первом круге ХБ на выезде обыграл ИФ (3:1), в прошлом сезоне столичный коллектив победил трижды — 6:0, 5:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что текущий лидер первенства в родных стенах одолеет середняка, и встреча будет результативной. Наш прогноз и ставка: П1 + ТБ 2,5. 0