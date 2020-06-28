«Наполи» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 28 июня 2020 года

В 28 туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле примет СПАЛ. Матч состоится 28 июня в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — СПАЛ.

«Наполи»

«Наполи» занимает шестое место с 42 очками. При этом «Милан» и «Парма» находятся на расстоянии победы. Тем не менее уверенности команде придает победа в Кубке Италии.

«Неаполитанцы» одержали четыре победы подряд в чемпионате. Серия началась с победы над «Кальяри» (0:1). Затем был успех в матче с «Брешией» (1:2) и победа над «Торино» (2:1). В прошлом туре «адзурри» обыграли на выезде «Верону» (0:2).

Напомним, что «Наполи» выиграл Кубок Италии. 17 июня подопечные Гаттузо довели встречу с «Ювентусом» до серии пенальти, где и смогли добиться важной победы.

СПАЛ

Гости располагаются в зоне вылета. У них 18 очков и отрыв от спасительной 17 строчки составляет 7 пунктов.

СПАЛ проиграл 4 из 5 последних матчей турнира. После паузы команда провела одну встречу, в которой проиграла 0:1 «Кальяри». Правда, перед этим коллектив обыграл с таким же счетом «Парму» на выезде.

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Ранее СПАЛ три раза подряд проиграл с одинаковым счетом 2:1. Серия началась с поражения от «Сассуоло». Затем было фиаско в матчах с «Лечче» и «Ювентусом».

Прогноз

«Наполи» есть за что бороться в чемпионате. Все же команда является одним из грандов итальянского футбола, поэтому остаться в еврокубковой зоне подопечным Гаттузо просто необходимо.

Букмекеры считают, что победа «неаполитанцев» практически неизбежна — 1.30 против 11.0

В первом круге была ничья 1:1. В конце прошлого сезона «Наполи» выиграл 1:2. Ожидаем, что СПАЛ поборется с хозяевами. Предлагаем ставку «'Наполи' победит и не пропустит: нет» за 1.75. 0