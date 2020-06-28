«АБ Аргир» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

«АБ Аргир»
«АБ Аргир» с четырьмя зачетными пунктами находится в зоне вылета, на девятом месте, уступая два балла безопасной позиции.
Две последние игры «бордово-голубые» закончили мировыми исходами. Сперва они в родных стенах поделили очки с «ЭБ/Стреймуром» (1:1), а потом сыграли 1:1 на выезде с «ТБ Тверойри».
Перед этим команда проиграла три игры кряду, поочередно уступив дома 0:6 «КИ Клаксвику», а также на выезде 2:4 «ИФ Фуглафьердуру» и 0:3 своему предстоящему противнику.
В четырех домашних матчах этого первенства АБ дважды сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 1:12.
«НСИ Рунавик»
С 20 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру два пункта, а третье место опережает только по разнице мячей.
За всю турнирную дистанцию «желто-черные» проиграли лишь в одном поединке, еще на старте розыгрыша потерпев выездное фиаско от «Викингура» со счетом 0:1.
В последнем поединке «пчелы» одолели в родных стенах лидирующий «ХБ Торсхавн» (2:0), а туром ранее они в гостях сыграли с «Б-36 Торсхавном» (1:1).
Четыре гостевые встречи принесли НСИ одну викторию при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 6:3.
Прогноз и ставки
Очень уж неудачно играет АБ дома с лидерами, проигрывая 0:5 и 0:6. Скорее всего, хозяева снова крупно уступят. Наш прогноз и ставка: П2 с форой (-2). 0