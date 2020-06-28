«АБ Аргир» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

В 10-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» 28 июня на своей арене примет «НСИ Рунавик». Начало матча запланировано на 19:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «НСИ Рунавик».

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» с четырьмя зачетными пунктами находится в зоне вылета, на девятом месте, уступая два балла безопасной позиции.

Две последние игры «бордово-голубые» закончили мировыми исходами. Сперва они в родных стенах поделили очки с «ЭБ/Стреймуром» (1:1), а потом сыграли 1:1 на выезде с «ТБ Тверойри».

Перед этим команда проиграла три игры кряду, поочередно уступив дома 0:6 «КИ Клаксвику», а также на выезде 2:4 «ИФ Фуглафьердуру» и 0:3 своему предстоящему противнику.

В четырех домашних матчах этого первенства АБ дважды сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 1:12.

«НСИ Рунавик»

С 20 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру два пункта, а третье место опережает только по разнице мячей.

За всю турнирную дистанцию «желто-черные» проиграли лишь в одном поединке, еще на старте розыгрыша потерпев выездное фиаско от «Викингура» со счетом 0:1.

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В последнем поединке «пчелы» одолели в родных стенах лидирующий «ХБ Торсхавн» (2:0), а туром ранее они в гостях сыграли с «Б-36 Торсхавном» (1:1).

Четыре гостевые встречи принесли НСИ одну викторию при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 6:3.

Прогноз и ставки

Очень уж неудачно играет АБ дома с лидерами, проигрывая 0:5 и 0:6. Скорее всего, хозяева снова крупно уступят. Наш прогноз и ставка: П2 с форой (-2). 0