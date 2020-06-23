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    Обыграет ли «Барселона» неуступчивый «Атлетик»?

    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетик»
    Лионель Месси
    Во вторник, 23 июня, «Барселона» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 31-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Атлетик».

    «Барселона»

    Каталонская «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 65 очков.

    «Сине-гранатовые» в нынешнем сезоне одержали 20 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Выйдя из карантина, подопечные Кике Сетьена успели обыграть «Мальорку» (4:0) и «Леганес» (2:0), а также разойтись миром с «Севильей» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    У «Барселоны» дисквалификацию отбывает Серхио Бускетс. После травм восстанавливаются Френки де Йонг, Усман Дембеле и Серхи Роберто.

    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры с 42 набранными очками.

    На счету баскской команды десять побед, 12 ничьих и восемь поражений в 30 сыгранных турах.

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    • В июне подопечные Гаиски Гаритано поделили очки с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2), а также одолели «Бетис» (1:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За «Атлетик» на «Камп Ноу» не сыграет Юри Берчиче из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.37, победа «Атлетика» — 8.50, ничья — 5.30.

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    Каталонцы неплохо проявили себя сразу после рестарта чемпионата, одержав две победы, но затем потеряли очки в Севилье.

    Впрочем, нужно понимать, что в гостях «сине-гранатовые» всегда играют не так мощно, как на своем поле, да и «Севилья» сейчас очень сильна и продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Что касается «Атлетика», то он тоже может стать неудобным соперником, но, как нам кажется, не в этом случае. Да, он отнял очки у «Атлетико», однако «матрасники» пока смотрятся бледновато, поэтому в этом нет ничего удивительного.

    Наши прогноз и ставка на этот матч — «победа "Барселоны" с форой -1,5» за 2.08.

    Альтернативой может стать ставка «победа "Барселоны" и тотал больше 2,5». Данное событие принимается с коэффициентом 1.97. 0

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