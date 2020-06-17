«ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года

«ХБ Торсхавн»
«ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу данного первенства, выиграв все семь проведенных матчей, забив 20 голов при трех пропущенных.
Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступили в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвику» (1:1, пен. 4:5).
На старте розыгрыша столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем в гостях положил на лопатки «ИФ Фуглафьердур» (3:1).
Потом последовали крупные виктории над «АБ Аргиром» (5:0) в гостях и «Викингуром» (3:0) дома. Далее в дерби лидер первенства выиграл у «Б-36 Торсхавна» (4:2), после чего переиграл «ТБ Творойри» (1:0) в гостях и «Скалу» (3:0) дома.
«КИ Клаксвик»
«КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда с 16 очками идет третьей, уступая пять баллов лидеру первенства.
Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).
На старте чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд. В этом отрезке они одолели на выезде «ТБ Тверойри» (2:1), «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «АБ Аргир» (6:0), а также дома «ЭБ/Стреймур» (3:0).
В пятом игровом дне КИ в родных стенах поделил очки с «НСИ Рунавиком» (1:1), а в своей последней игре команда на своей территории крупно обыграла «Викингур» (4:1).
В прошлом чемпионате дважды победил ХБ (4:1 и 1:0) и раз викторию праздновал КИ — 3:1.
Прогноз и ставки
От поединка двух лидеров фарерского первенства вполне можно ожидать боевой игры, где победитель не будет выявлен. Наши прогноз и ставка: ничья за 3.60. 0