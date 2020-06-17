ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 9-15 июня Карим Бензема«Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник Лионель МессиПримера. «Севилья» упустила победу, «Барса» примет «Леганес», «Реал» сыграет с «Валенсией»
  • 08:20
    • Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»
  • 07:49
    • В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
  • 07:00
    • СМИ: Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми»
  • 22:30
    • «Севилья» упустила победу над «Леванте» из-за автогола
  • 21:50
    • СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Кузяева
  • 21:28
    • В Италии заявили об интересе «Зенита» к Джованни Симеоне
  • 20:52
    • Аршавин порекомендовал «Арсеналу» Азмуна
    Все новости спорта

    На «Гундадалуре» победитель не будет выявлен?

    «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик»
    «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик»
    В среду, 17 июня, «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» в восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу сыграет с КИ Клаксвиком«. Поединок начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик».

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу данного первенства, выиграв все семь проведенных матчей, забив 20 голов при трех пропущенных.

    Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступили в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвику» (1:1, пен. 4:5).

    На старте розыгрыша столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем в гостях положил на лопатки «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

  • Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. «Барселона» вернулась с разгромом
  • Главные итоги первого поединка каталонцев после карантина
  • 14/06/2020

    • Потом последовали крупные виктории над «АБ Аргиром» (5:0) в гостях и «Викингуром» (3:0) дома. Далее в дерби лидер первенства выиграл у «Б-36 Торсхавна» (4:2), после чего переиграл «ТБ Творойри» (1:0) в гостях и «Скалу» (3:0) дома.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда с 16 очками идет третьей, уступая пять баллов лидеру первенства.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

    На старте чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд. В этом отрезке они одолели на выезде «ТБ Тверойри» (2:1), «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «АБ Аргир» (6:0), а также дома «ЭБ/Стреймур» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    В пятом игровом дне КИ в родных стенах поделил очки с «НСИ Рунавиком» (1:1), а в своей последней игре команда на своей территории крупно обыграла «Викингур» (4:1).

    В прошлом чемпионате дважды победил ХБ (4:1 и 1:0) и раз викторию праздновал КИ — 3:1.

    Прогноз и ставки

    От поединка двух лидеров фарерского первенства вполне можно ожидать боевой игры, где победитель не будет выявлен. Наши прогноз и ставка: ничья за 3.60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гонвед — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авеш — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.98
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дрис Мертенс
  • История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
    • 19:55 14/06/2020     Диего Коста посвятил гол одноклубнице
  • Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов
    • Вчера в 03:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
    Тоже интересно
    Диего Коста посвятил гол одноклубнице Футбол Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионовРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Атлетико» Вчера в 03:490
  • 08:37
    • Вернер не будет доигрывать сезон ЛЧ за «РБ Лейпциг»
  • 07:15
    • УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы
  • 08:53
    • Флик: «Бавария» хочет в Бремене стать чемпионом
    Дрис Мертенс Футбол История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка ИталииДрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба 14/06/2020 в 19:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» в Бремене оформить победу в Бундеслиге?
  • 2.98
    •
  • 08:04
    • «Калгари» подписал контракт с российским голкипером
  • 07:32
    • Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»
  • 01:38
    • Агент Вагнера Лава: Все думают, что он едет в Россию, но может и в другое место
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу» Футбол Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. «Барселона» вернулась с разгромомГлавные итоги первого поединка каталонцев после карантина 14/06/2020 в 13:030
  • 19:46
    • В Италии известна дата старта нового сезона
  • 19:28
    • СМИ: Определены места проведения финалов Лиги чемпионов 2021 и 2022 года
  • 18:43
    • ФИФА в ответ Трампу: Решительно выступаем за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие