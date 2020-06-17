«ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года

В среду, 17 июня, «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» в восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу сыграет с КИ Клаксвиком«. Поединок начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик».

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу данного первенства, выиграв все семь проведенных матчей, забив 20 голов при трех пропущенных.

Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступили в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвику» (1:1, пен. 4:5).

На старте розыгрыша столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем в гостях положил на лопатки «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

Потом последовали крупные виктории над «АБ Аргиром» (5:0) в гостях и «Викингуром» (3:0) дома. Далее в дерби лидер первенства выиграл у «Б-36 Торсхавна» (4:2), после чего переиграл «ТБ Творойри» (1:0) в гостях и «Скалу» (3:0) дома.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда с 16 очками идет третьей, уступая пять баллов лидеру первенства.

Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

На старте чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд. В этом отрезке они одолели на выезде «ТБ Тверойри» (2:1), «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «АБ Аргир» (6:0), а также дома «ЭБ/Стреймур» (3:0).

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В пятом игровом дне КИ в родных стенах поделил очки с «НСИ Рунавиком» (1:1), а в своей последней игре команда на своей территории крупно обыграла «Викингур» (4:1).

В прошлом чемпионате дважды победил ХБ (4:1 и 1:0) и раз викторию праздновал КИ — 3:1.

Прогноз и ставки

От поединка двух лидеров фарерского первенства вполне можно ожидать боевой игры, где победитель не будет выявлен. Наши прогноз и ставка: ничья за 3.60. 0