«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Ла Лиги 14 июня 2020 года

«Реал Сосьедад»
За 27 матчей команда из Сан-Себастьяна сумела заработать 46 очков. В испанском первенстве она сейчас занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Столько же баллов на данный момент имеет и «Хетафе», а на 1 пункт отстает «Атлетико». До паузы «Реал Сосьедад» был в прекрасной форме. В начале февраля коллектив Иманоля Альгуасиля прошел «Реал» в Кубке Испании (3:4).
Затем в чемпионате бело-голубые одержали верх над «Атлетиком» (2:1) и победили «Мирандес» в Кубке по сумме двух матчей 3:1. В Примере представители Сан-Себастьяна взяли 6 очков в играх с «Валенсией» (3:0) и «Вальядолидом» (1:0).
Календарь и таблица испанской Примеры
7 марта «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Барселоны» на «Камп Ноу» (0:1), а в последнем туре перед приостановкой сезона подопечные Альгуасиля разобрались с «Эйбаром» (2:1).
«Осасуна»
Перед паузой «Осасуна» имела в своем активе 34 очка и занимала 11 место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета она находится на расстоянии в 9 баллов, а от еврокубковой зоны — на 8.
После вылета из Кубка Короля от «Реала Сосьедад» в конце января (1:3) команда из Памплоны потерпела два крупных поражения от «Вильярреала» (1:3) и «Реала» (1:4).
В 24-м туре Ла Лиги красные завоевали три очка, одержав верх над «Атлетиком» на выезде (0:1).
Однако после успеха в Бильбао подопечные Ягобы Аррасате снова остались без набранных баллов в двух встречах. В этих матчах «Осасуна» влетела «Гранаде» (0:3) и «Севилье» (2:3). А 8 марта команда минимально обыграла «Эспаньол» (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Реала Сосьедад» в игре 28-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 3.90, а на победу «Осасуны» — 5.10.
На своем поле бело-голубые выступают очень уверенно, а вот «Осасуна» до паузы частенько проигрывала. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Реала Сосьедад» за 1.71. 0