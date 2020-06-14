«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Ла Лиги 14 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 14 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

«Реал Сосьедад»

За 27 матчей команда из Сан-Себастьяна сумела заработать 46 очков. В испанском первенстве она сейчас занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Столько же баллов на данный момент имеет и «Хетафе», а на 1 пункт отстает «Атлетико». До паузы «Реал Сосьедад» был в прекрасной форме. В начале февраля коллектив Иманоля Альгуасиля прошел «Реал» в Кубке Испании (3:4).

Затем в чемпионате бело-голубые одержали верх над «Атлетиком» (2:1) и победили «Мирандес» в Кубке по сумме двух матчей 3:1. В Примере представители Сан-Себастьяна взяли 6 очков в играх с «Валенсией» (3:0) и «Вальядолидом» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

7 марта «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Барселоны» на «Камп Ноу» (0:1), а в последнем туре перед приостановкой сезона подопечные Альгуасиля разобрались с «Эйбаром» (2:1).

«Осасуна»

Перед паузой «Осасуна» имела в своем активе 34 очка и занимала 11 место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета она находится на расстоянии в 9 баллов, а от еврокубковой зоны — на 8.

После вылета из Кубка Короля от «Реала Сосьедад» в конце января (1:3) команда из Памплоны потерпела два крупных поражения от «Вильярреала» (1:3) и «Реала» (1:4).

В 24-м туре Ла Лиги красные завоевали три очка, одержав верх над «Атлетиком» на выезде (0:1).

Однако после успеха в Бильбао подопечные Ягобы Аррасате снова остались без набранных баллов в двух встречах. В этих матчах «Осасуна» влетела «Гранаде» (0:3) и «Севилье» (2:3). А 8 марта команда минимально обыграла «Эспаньол» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Реала Сосьедад» в игре 28-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 3.90, а на победу «Осасуны» — 5.10.

На своем поле бело-голубые выступают очень уверенно, а вот «Осасуна» до паузы частенько проигрывала. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Реала Сосьедад» за 1.71. 0