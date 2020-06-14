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    Начнется ли рестарт Примеры для «Реала Сосьедад» с победы?

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Ла Лиги 14 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
    Мартин Эдегор
    В 28 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 14 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Июня 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    За 27 матчей команда из Сан-Себастьяна сумела заработать 46 очков. В испанском первенстве она сейчас занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Столько же баллов на данный момент имеет и «Хетафе», а на 1 пункт отстает «Атлетико». До паузы «Реал Сосьедад» был в прекрасной форме. В начале февраля коллектив Иманоля Альгуасиля прошел «Реал» в Кубке Испании (3:4).

    Затем в чемпионате бело-голубые одержали верх над «Атлетиком» (2:1) и победили «Мирандес» в Кубке по сумме двух матчей 3:1. В Примере представители Сан-Себастьяна взяли 6 очков в играх с «Валенсией» (3:0) и «Вальядолидом» (1:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    7 марта «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Барселоны» на «Камп Ноу» (0:1), а в последнем туре перед приостановкой сезона подопечные Альгуасиля разобрались с «Эйбаром» (2:1).

    «Осасуна»

    Перед паузой «Осасуна» имела в своем активе 34 очка и занимала 11 место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета она находится на расстоянии в 9 баллов, а от еврокубковой зоны — на 8.

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    • После вылета из Кубка Короля от «Реала Сосьедад» в конце января (1:3) команда из Памплоны потерпела два крупных поражения от «Вильярреала» (1:3) и «Реала» (1:4).

    В 24-м туре Ла Лиги красные завоевали три очка, одержав верх над «Атлетиком» на выезде (0:1).

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    Однако после успеха в Бильбао подопечные Ягобы Аррасате снова остались без набранных баллов в двух встречах. В этих матчах «Осасуна» влетела «Гранаде» (0:3) и «Севилье» (2:3). А 8 марта команда минимально обыграла «Эспаньол» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Сосьедад» в игре 28-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 3.90, а на победу «Осасуны» — 5.10.

    На своем поле бело-голубые выступают очень уверенно, а вот «Осасуна» до паузы частенько проигрывала. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Реала Сосьедад» за 1.71. 0

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