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    «Викингур» и «Б-36 Торсхавн» сыграют на «меньше»?

    «Викингур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — «Б-36 Торсхавн»
    «Б-36 Торсхавн»
    В воскресенье, 7 июня, «Викингур» на своем поле сыграет с «Б-36 Торсхавном» в шестом туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «Б-36 Торсхавн».

    «Викингур»

    «Викингур» после пяти туров находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету восемь набранных баллов, отпустив немного вперед первую четверку, но сильно опережает остальную часть коллективов.

    На старте розыгрыша «викинги» неожиданно потеряли очки в гостевой игре с «АБ Аргир» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

    В четвертом туре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» со счетом 0:3, а в своей последней игре расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) в родных стенах.

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    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» с 12 набранными очками идет на четвертой позиции, проигрывая лидеру первенства «ХБ Торсхавну» три очка.

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    Как раз в своем последнем матче «белые тигры» и потеряли первую строку в турнирной таблице, уступив в дерби ХБ со счетом 2:4.

    До этого столичный коллектив выиграл четыре стартовых поединка. В первом туре был обыгран действующий чемпион «КИ Клаксвик» (2:0) в гостях, затем он разгромил дома «АБ Аргир» (3:0).

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    Затем состоялась крупная виктория в родных станах над «Скалой» (6:2) и победа над «ТБ Тверойри» (3:1) на выезде.

    Оба гостевые встречи Б-36 в этом первенстве победил с общим счетом 5:1.

    В прошлом сезоне на поле «викингов» команды обменялись викториями (по 1:0), в Торсхавне победил Б-36 2:1.

    Прогноз и ставки

    «Б-36 Торсхавн» сделает выводы после провального матча в прошлом туре, и теперь должен сыграть более надежно в обороне. Наши прогноз и ставка: ТМ 3,0 за 1.60. 0

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