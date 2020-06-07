«Викингур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, «Викингур» на своем поле сыграет с «Б-36 Торсхавном» в шестом туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «Б-36 Торсхавн».

«Викингур»

«Викингур» после пяти туров находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету восемь набранных баллов, отпустив немного вперед первую четверку, но сильно опережает остальную часть коллективов.

На старте розыгрыша «викинги» неожиданно потеряли очки в гостевой игре с «АБ Аргир» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

В четвертом туре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» со счетом 0:3, а в своей последней игре расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) в родных стенах.

Три домашних матча этого первенства принесли команде две виктории и одну ничью, забили шесть голов, пропустили — два.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» с 12 набранными очками идет на четвертой позиции, проигрывая лидеру первенства «ХБ Торсхавну» три очка.

Как раз в своем последнем матче «белые тигры» и потеряли первую строку в турнирной таблице, уступив в дерби ХБ со счетом 2:4.

До этого столичный коллектив выиграл четыре стартовых поединка. В первом туре был обыгран действующий чемпион «КИ Клаксвик» (2:0) в гостях, затем он разгромил дома «АБ Аргир» (3:0).

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Затем состоялась крупная виктория в родных станах над «Скалой» (6:2) и победа над «ТБ Тверойри» (3:1) на выезде.

Оба гостевые встречи Б-36 в этом первенстве победил с общим счетом 5:1.

В прошлом сезоне на поле «викингов» команды обменялись викториями (по 1:0), в Торсхавне победил Б-36 2:1.

Прогноз и ставки

«Б-36 Торсхавн» сделает выводы после провального матча в прошлом туре, и теперь должен сыграть более надежно в обороне. Наши прогноз и ставка: ТМ 3,0 за 1.60. 0