«Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Первой лиги 2 июня 2020 года

В матче чемпионата Чехии «Прибрам» примет лидера турнира пражскую «Славию». Игра состоится 2 июня. Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Прибрам» — «Славия» Прага.

«Прибрам»

У команды всего 18 очков в 26 играх сезона. Она занимает предпоследнее 15 место. Так что хозяевам явно предстоит борьба за сохранение прописки в рамках плей-офф на вылет.

«Прибрам» сыграл два матча после перерыва и набрал 4 очка. Сначала была нулевая ничья с «Баником», после «зелено-черные» выиграли у «Сигмы» 1:2.

Напомним, что на карантин коллектив ушел с поражением от «Карвины» со счетом 2:0. У «Прибрама» 16 поражений в 26 турах и всего 4 победы.

«Славия» Прага

«Славия» уверенно лидирует в таблице, имея 64 очка. Это на 8 пунктов больше, чем у «Виктории» Пльзень. Гости проводят хороший сезон и дело идет к чемпионскому титулу.

«Красно-белые» проиграли всего две встречи и 4 раза сыграли вничью. Так что 20 матчей осталось за командой. Еще больше удивляет количество пропущенных голов. Их всего восемь.

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Из последних результатов отметит ничью с «Спартой». Также было две победы подряд после карантина. «Славия» обыграла «Младу» 0:1 и «Яблонец» 5:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры не сомневаются в очередной победе «Славии» — 1.17 против 11.0. Действительно, «лоскутные» очень мало пропускают, так что шансов у аутсайдера, скорее всего, будет мало.

Семь последних очных матчей оставались за «Славией». В прошлом сезоне столичный коллектив выиграл 4:1 и 0:2. В октябре нынешнего сезона клуб одержал победу со счетом 3:1.

Считаем, что гости выиграют, не оставив никаких вопросов. Наш прогноз — фора 2 (-1.5) за 1.65. 0