«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Црвена Звезда» на один пункт отстает от «Партизана». Зато по разнице мячей команда имеет преимущество.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Црвена Звезда» уверенно переиграла «Бачка-Тополу» (3:1).
Вообще, в 4 своих последних матчах «Црвена Звезда» победила. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Разумеется, «Црвена Звезда» всеми силами будет пытаться взойти на 1 место. Для этого команде нужно исключительно побеждать вечного оппонента.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Црвена Звезда» выглядит весьма уверенно. Правда, и конкурент осечек не допускает.
Матчи против «Партизана» для команды исторически складываются довольно неплохо. Из 5 последних очных поединков «Црвена Звезда» выиграла дважды при одной коллизии.
При этом «Црвена Звезда» последний раз обыгрывала «гробарей» еще год назад. Да и в первом круге команда уступила (1:2).
«Партизан»
Турнирное положение: «Гробари» в нынешнем сезоне намерены примерить на себя чемпионскую корону. На текущий момент команда лидирует.
Причем «Партизан» опережает ближайшего конкурента на 1 пункт. Да и проигрывают «гробари» реже всех в лиге — всего 2 коллизии.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Партизан» дома переиграл «Железничар» (3:1).
Более того, победная серия «гробарей» выросла до 5 матчей. Да и вообще, команда уверенно выигрывает матч за матчем.
К тому же прекрасный сезон выдает форвард Салданья. Бразилец наколотил уже 15 мячей в 21 сыгранном матче чемпионата Сербии.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Партизан» смотрится очень уверенно. Пока что команда видится кандидатом на титул номер один.
Да и с реализацией у команды все складывается достаточно позитивно. Игроки «Партизана» в 23 матчах забили 55 мячей.
А вот оборона команда частенько дает сбои. В 23 матчах чемпионата «Партизан» пропустил в свои ворота 26 раз.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Партизан» в турнирном плане вполне устроит даже ничья.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» уже год не обыгрывает «гробарей»
- «Партизан» имеет пятиматчевую победную серию
- в первом круге «Партизан» победил (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.
- 1.70Урал — Зенит: прогноз и ставка
- 1.85Манчестер Юнайтед — Эвертон: прогноз и ставка
- 2.28Бавария — Майнц: прогноз и ставка
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Прогноз: «Црвена Звезда» сильна на своем поле, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Партизан» и забивает меньше земляков, и оборона «гробарей» ошибается почаще.
Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут осторожничать.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06