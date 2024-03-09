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    «Црвена Звезда» быстро добьется своего

    «Црвена Звезда» — «Партизан». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Сербии, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Партизан»
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    «Црвена Звезда»
    В рамках 24-го тура чемпионата Сербии 9 марта пройдет матч «Црвена Звезда» — «Партизан». Начало — 19:00 (мск). «Црвена Звезда» — «Партизан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Црвена Звезда» на один пункт отстает от «Партизана». Зато по разнице мячей команда имеет преимущество.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Црвена Звезда» уверенно переиграла «Бачка-Тополу» (3:1).

    Вообще, в 4 своих последних матчах «Црвена Звезда» победила. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Разумеется, «Црвена Звезда» всеми силами будет пытаться взойти на 1 место. Для этого команде нужно исключительно побеждать вечного оппонента.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Црвена Звезда» выглядит весьма уверенно. Правда, и конкурент осечек не допускает.

    Матчи против «Партизана» для команды исторически складываются довольно неплохо. Из 5 последних очных поединков «Црвена Звезда» выиграла дважды при одной коллизии.

    При этом «Црвена Звезда» последний раз обыгрывала «гробарей» еще год назад. Да и в первом круге команда уступила (1:2).

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Гробари» в нынешнем сезоне намерены примерить на себя чемпионскую корону. На текущий момент команда лидирует.

    Причем «Партизан» опережает ближайшего конкурента на 1 пункт. Да и проигрывают «гробари» реже всех в лиге — всего 2 коллизии.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Партизан» дома переиграл «Железничар» (3:1).

    Более того, победная серия «гробарей» выросла до 5 матчей. Да и вообще, команда уверенно выигрывает матч за матчем.

    К тому же прекрасный сезон выдает форвард Салданья. Бразилец наколотил уже 15 мячей в 21 сыгранном матче чемпионата Сербии.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Партизан» смотрится очень уверенно. Пока что команда видится кандидатом на титул номер один.

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    Да и с реализацией у команды все складывается достаточно позитивно. Игроки «Партизана» в 23 матчах забили 55 мячей.

    А вот оборона команда частенько дает сбои. В 23 матчах чемпионата «Партизан» пропустил в свои ворота 26 раз.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Партизан» в турнирном плане вполне устроит даже ничья.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» уже год не обыгрывает «гробарей»

    • «Партизан» имеет пятиматчевую победную серию

    • в первом круге «Партизан» победил (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.

    Прогноз: «Црвена Звезда» сильна на своем поле, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Партизан» и забивает меньше земляков, и оборона «гробарей» ошибается почаще.

    Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут осторожничать.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Партизан» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» быстро добьется своего
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