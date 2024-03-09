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    Сможет ли «Боруссия» одолеть «Вердер»?

    «Вердер» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Бундеслига, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д
    9 марта в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» в родных стенах сыграет против «Боруссии» Д. Начало игры — в 20:30 по мск. «Вердер» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Марта 2024 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Вердер»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 30-ю очками в активе после 24-х туров. «Вердер» еще имеет шансы на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона, команда отстает от 6-й позиции на 7 баллов.

    У «Вердера» довольно средние результаты по забитым и пропущенным — 33 и 37 мячей соответственно. В последнее время команда стабильно забивала, но и пропустила немало.

    Вердер — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре в Бундеслиге «Вердер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а матчем ранее сыграл вничью с «Дармштадтом» (1:1).

    За последние 5 матчей в Бундеслиге «Вердер» по 2 раза выиграл и проиграл, а также 1 раз сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Не сыграют: Амос Пипер, Марко Фридль, Исак Хансен-Аароэн и Никлас Штарк (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Вердер» проводит неплохой сезон, прочно закрепившись в середине турнирной таблицы, но до еврокубков команда вряд-ли доберется. Интересно, что «Вердер» набрал 18 очков из 36-и возможных на своем поле.

    Команда в последний раз обыгрывала «Боруссию» Д в 2022-м году (3:2). В том матче «Вердер» совершил сумасшедший камбэк, забив 3 гола на 89-й, 90+3-й и 90+5-й минутах встречи.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Шмели» занимают 4-е место в таблице Бундеслиги с 44 очками в активе. «Боруссия» Д продолжает бороться за сохранение места в зоне Лиги чемпионов, ведь соперники наступают на пятки.

    За 24 встречи в чемпионате Германии «шмели» забили 48 голов (5-е место в лиге по этому показателю) при 30-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Боруссия» Д обыграла на чужом поле «Унион» (2:0), а матчем ранее проиграла «Хоффенхайму» (2:3), провалив 2-й тайм.

    За последние 5 матчей в Бундеслиге «Боруссия» Д проиграла только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и выиграла. За этот период «шмели» забили 8 голов и пропустили 4 мяча.

    Не сыграют: Самуэль Бамба, Гуэль Буэно и Себастьен Халлер (у всех травмы).

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    Состояние команды: У «Боруссии» далеко не все хорошо в нынешнем сезоне, у команды выявилось много проблем. Даже главный тренер команды Эдин Терзич был на грани увольнения.

    В нынешнем сезоне «Боруссия» Д уже встречалась с «Вердером». В рамках 8-го тура Бундеслиги «шмели» обыграли своего соперника со счетом 1:0, пропустив единственный гол на 67-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х из 5-и очных матчей «Боруссия» непременно побеждала

    • В 3-х из 5-и последних матчей в Бундеслиге «Боруссия» не пропускала

    • В 4-х последних матчах «Вердер» и забивал, и пропускал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.05, а победа «Вердера» — в 3.80.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.48, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.65.

    Прогноз: Можно предположить, что «Боруссия» окажется сильнее в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 1.85.

    Прогноз: Обе команды могут выдать результативный футбол.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Д с коэффициентом 1.85. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» одолеть «Вердер»?
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