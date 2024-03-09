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    Руне не справится с подачей Раонича?

    Раонич — Руне. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Раонич — Руне
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    Милош Раонич
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против канадца Милоша Раонича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Раонич — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Раонич

    Первым соперником Милоша должен был стать Рафаэль Надаль, но испанец буквально за сутки до матча сообщил, что не сыграет в Индиан-Уэллс.

    Испанец ужасно расстроил всех болельщиков, но точно не канадца, соперником которого в итоге стал Сумит Нагал. Да, вместо Надаля — Нагал.

    Раонич спокойно выиграл у индийского теннисиста — 6:3, 6:3. Можно скаказать, немного размялся и пошел дальше.

    Бывшая третья ракетка мира не отдал ни гейма на собственной подаче и реализовал сразу три брейк-пойнта.

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    В случае с Раоничем очень многое зависит от мотивации. Несмотря на большую паузу в карьере, он по-прежнему играет на очень высоком уровне.

    Руне

    Хольгер стартует сразу со второго раунда, поэтому на этой неделе он еще не играл.

    В начале марта датчанин дошел до полуфинала, где проиграл одному из своих самых принципиальных соперников — Касперу Рууду (6:3, 3:6. 4:6).

    Руне здорово провел начало матча, но потом норвежец приспособился к его игре, перестал ошибаться на подаче и в итоге совершил камбэк.

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    Еще одним разочарованием стало сенсационное поражение от Александра Шевченко во втором круге турнира в Роттердаме.

    Лучшим результатом седьмой ракетки мира в этом году пока что остается выход в финал турнира в Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.76, победу Руне букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: всегда спокойный Милош и его неприятная подача, скорее всего, станет серьезным препятствием для Хольгера. Канадец действительно способен остановить 20-летнего соперника. Очевидно, что ставку на фаворита в этом случае сложно назвать оптимальным вариантом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч Раонич — Руне с коэффициентом 2.01. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на теннис. Руне не справится с подачей Раонича?
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