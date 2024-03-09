«Кадис» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 марта, начало — в 18:15 мск. «Кадис» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кадис»

Турнирное положение: «Кадис» ведет борьбу за выживание. Но шансы остаться в Примере невелики.

На данный момент команда находится в зоне вылета. Клуб располагается на 18-м месте в таблице Ла Лиги, набрав 19 очков в 27 встречах.

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Последние матчи: «Кадис» регулярно разочаровывает своих фанатов. В феврале команда дважды сыграла вничью и два раза проиграла.

Март «Кадис» начал с ничейного результата в поединке с «Райо Вальекано». Встреча завершилась 1:1.

Не сыграют: Эрнандес, Марти, Сальдуа, Сант Эметерио, Фали — у всех травмы.

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Состояние команды: В 2024 году «Кадис» провел 9 матчей, пять из которых проиграл при 4-х ничейных исходах.

В нынешнем сезоне «Кадис» дома одержал две победы. Но в предстоящей встрече шансы хозяев на выигрыш очень невысокие.

В родных стенах меньше «Кадиса» (13 очков) в чемпионате Испании-2023/24 набирали только «Гранада» (12), «Райо Вальекано» (10) и «Альмерия» (7).

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после 27 встреч находится в зоне Лиги чемпионов. Команда уверенно идет в топ-4. В активе «матрасников» 55 очков.

Последние матчи: «Атлетико» 20 февраля разочаровал фанатов в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером». Мадридский клуб уступил в Италии со счетом 0:1. Но еще есть шанс отыграться в домашней встрече.

После поражения от «Интера» мадридцы сыграли три матча, но победили только раз. 3 марта «Атлетико» в Примере в родных стенах одолел «Бетис» со счетом 2:1.

Не сыграют: Аспиликуэта, Витоло, Гризманн, Лемар, Хименес — у всех травмы.

Состояние команды: Гостевая статистика у «Атлетико» восьмая в Примере: +4=3-6, разница мячей 20:16. Вряд ли команда Диего Симеоне допустит осечку в противостоянии с аутсайдером.

В лазарете у «матрасников» находятся Аспиликуэта, Витоло, Гризманн, Лемар и Хименес. Несмотря на их отсутствие, столичный клуб должен завоевать три очка.

В четырех из последних пяти очных матчей между «Кадисом» и «Атлетико» мадридцы одерживали победу, забивая минимум два гола.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл у «Кадиса» четыре матча из пяти последних

«Кадис» не побеждал в 2024 году

Четыре матча из шести последних с участием «Кадиса» закончились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Кадиса» — за 5.00.

ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: Несмотря на кадровые проблемы, «Атлетико» завоюет три очка. Аутсайдер не сможет остановить мадридский клуб.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.77.

Прогноз: «Кадис» в домашних матчах мало забивает. Команде будет сложно взломать насыщенную оборону столичного гранда.

Ставка: обе команды не забьют за 1.75.