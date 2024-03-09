«Гранада»
Турнирное положение: «Гранада», пожалуй, уже смирилась с вылетом из Примеры. Шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе практически равны нулю.
На данный момент клуб находится в зоне вылета. Команда располагается на 19-й строчке в таблице, набрав 14 очков в 26 играх.
Гранада — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В феврале «Гранада» выдала ничейную серию из трех матчей кряду. Удалось не проиграть «Лас-Пальмасу», «Альмерии» и «Барселоне».
На «Камп Ноу» «Гранада» играла очень смело. Матч прошел 11 февраля и порадовал болельщиков зрелищностью. Встреча с «Барселоной» закончилась со счетом 3:3.
Март «Гранада» начала с разгромного поражения от «Вильярреала» (1:5).
Не сыграют: Вальехо — травма.
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Состояние команды: Дома «Гранада» в 13 матчах Примеры одержала две победы — меньше только у «Райо Вальекано» (1) и «Альмерии» (0).
В сентябре «Гранада» и «Реал Сосьедад» выдали великолепную перестрелку. В сумме было забито 8 голов.
Но победу одержал клуб из Сан-Себастьяна (5:3). Сможет ли «Гранада» взять реванш?
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» по итогам минувшего сезона завоевал путевку в Лигу чемпионов. В чемпионате Испании-2023/24 клуб играет хуже.
После 27 игр «Реал Сосьедад» находится на 7-й позиции в таблице. В активе команды 40 очков. Отставание от топ-4 составляет 15 баллов.
Последние матчи: «Реал Сосьедад» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов. Испанский клуб уступил «ПСЖ» и в ответной встрече — на этот раз со счетом 1:2.
На текущий момент безвыигрышная серия «Реала Сосьедад» составляет четыре матча. Последний раз команда побеждала 18 февраля. Тогда в Ла Лиге удалось в гостях взять верх над «Мальоркой» (2:1).
Не сыграют: Элустондо, Захарян, Меркеланс, Муньйос, Одриосола, Пачеко, Фернандес — у всех травмы.
Состояние команды: Баскская команда угодила в полосу неудач. Ранее «Реал Сосьедад» уступил «Мальорке» и не вышел в финал Кубка Испании. Кроме того, клуб вылетел из Лиги чемпионов.
Грустная новость для болельщиков Арсена Захаряна. Россиянин продолжает восстанавливаться и пока тренируется по индивидуальной программе. Высока вероятность, что полузащитник пропустит встречу с «Гранадой».
«Реал Сосьедад» идет в топ-4 Ла Лиги по матчам в гостях. На выезде баски набрали 20 очков — больше только у «Жироны», «Барселоны» (обе — по 27) и мадридского «Реала» (31).
Статистика для ставок
- «Гранада» не побеждала в семи последних играх
- «Реал Сосьедад» не выигрывал в четырех предыдущих матчах
- В пяти последних встречах с участием «Реала Сосьедад» забивали обе команды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Гранады» — за 4.40.
ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.
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Прогноз: «Реал Сосьедад» нацелен реабилитироваться перед болельщиками после вылета из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Фаворит выиграет встречу.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.89.
Прогноз: В первом круге «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» 5:3. Высока вероятность, что команды снова сыграют результативно.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.20.