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    «Гранада» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Испании 9 марта 2024 года

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    «Реал Сосьедад»
    «Гранада» сыграет на своем поле против «Реала Сосьедад» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Гранада»

    Турнирное положение: «Гранада», пожалуй, уже смирилась с вылетом из Примеры. Шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе практически равны нулю.

    На данный момент клуб находится в зоне вылета. Команда располагается на 19-й строчке в таблице, набрав 14 очков в 26 играх.

    Гранада — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В феврале «Гранада» выдала ничейную серию из трех матчей кряду. Удалось не проиграть «Лас-Пальмасу», «Альмерии» и «Барселоне».

    На «Камп Ноу» «Гранада» играла очень смело. Матч прошел 11 февраля и порадовал болельщиков зрелищностью. Встреча с «Барселоной» закончилась со счетом 3:3.

    Март «Гранада» начала с разгромного поражения от «Вильярреала» (1:5).

    Не сыграют: Вальехо — травма.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Дома «Гранада» в 13 матчах Примеры одержала две победы — меньше только у «Райо Вальекано» (1) и «Альмерии» (0).

    В сентябре «Гранада» и «Реал Сосьедад» выдали великолепную перестрелку. В сумме было забито 8 голов.

    Но победу одержал клуб из Сан-Себастьяна (5:3). Сможет ли «Гранада» взять реванш?

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» по итогам минувшего сезона завоевал путевку в Лигу чемпионов. В чемпионате Испании-2023/24 клуб играет хуже.

    После 27 игр «Реал Сосьедад» находится на 7-й позиции в таблице. В активе команды 40 очков. Отставание от топ-4 составляет 15 баллов.

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    • Последние матчи: «Реал Сосьедад» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов. Испанский клуб уступил «ПСЖ» и в ответной встрече — на этот раз со счетом 1:2.

    На текущий момент безвыигрышная серия «Реала Сосьедад» составляет четыре матча. Последний раз команда побеждала 18 февраля. Тогда в Ла Лиге удалось в гостях взять верх над «Мальоркой» (2:1).

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    Не сыграют: Элустондо, Захарян, Меркеланс, Муньйос, Одриосола, Пачеко, Фернандес — у всех травмы.

    Состояние команды: Баскская команда угодила в полосу неудач. Ранее «Реал Сосьедад» уступил «Мальорке» и не вышел в финал Кубка Испании. Кроме того, клуб вылетел из Лиги чемпионов.

    Грустная новость для болельщиков Арсена Захаряна. Россиянин продолжает восстанавливаться и пока тренируется по индивидуальной программе. Высока вероятность, что полузащитник пропустит встречу с «Гранадой».

    «Реал Сосьедад» идет в топ-4 Ла Лиги по матчам в гостях. На выезде баски набрали 20 очков — больше только у «Жироны», «Барселоны» (обе — по 27) и мадридского «Реала» (31).

    Статистика для ставок

    • «Гранада» не побеждала в семи последних играх

    • «Реал Сосьедад» не выигрывал в четырех предыдущих матчах

    • В пяти последних встречах с участием «Реала Сосьедад» забивали обе команды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Гранады» — за 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» нацелен реабилитироваться перед болельщиками после вылета из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Фаворит выиграет встречу.

    Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.89.

    Прогноз: В первом круге «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» 5:3. Высока вероятность, что команды снова сыграют результативно.

    Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.89. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют результативной игрой
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