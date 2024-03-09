«Лорьян» — «Лион». Матч пройдет в рамках 25-го тура французской Лиги 1. начало — 19:00 (мск) «Лорьян» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» занимает 13-е место с отрывом в пять очков от зоны вылета

Отрыв от 16-й строчки, которая по итогам сезона требует сыграть плей-офф за место в элите с представилем Лиги 2, составляет лишь два балла.

Лорьян — Лион: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.303.452.25Бонус$9500

Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли сильный «Ренн» (2:1).

Эта победа стала четвертой для клуба в пяти последних поединков, которые пришлись на французское первенство.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Бамба, Инносент, Силва, Менди, Бойсгард, Тальби — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Лорьян» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Очевидно, что на сегодня клуб демонстрирует хорошую форму как для борца за выживание, что внушает оптимизм его болельщикам.

Мохамед Бамба — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с шестью голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» занимает 11-е место с отрывом в восемь очков от зоны вылета.

Отставание от зоны плей-офф за право играть в элитном дивизионе составляет пять очков, так что команда еще не может чувствовать себя комфортно.

Последние матчи: гости в последней игре потерпели разгромное поражение. На своем поле их огорчил «Ланс» (0:3).

Перед этим «Ткачи» выиграли шесть поединков кряду, так что вряд ли по данной игрое можно судить об их форме.

Не сыграют: травмированных нет, дисквалифицирован — Мейтланд-Найлз.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Лион» проиграл лишь раз при шести поражениях.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет отличные шансы на спасение и даже подъем в верхнюю половину таблицы.

Александер Ляказет — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с 12 голами, что позволяет ему идти на второй строчке в списке снайпером Лиги 1.

Статистика для ставок

в девяти из 11 последних матчей «Лорьяна» было забито больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Лорьяна» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчах «Лиона» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Лорьяна» — в 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.88.

Прогноз: в девяти из 11 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки как правило отличаются высокой результативностью.

При четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Лион» выиграет за 2.25