«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Вольфсбург» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 29-го тура первенства Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» борется за еврокубки, занимая шестое место с 39 очками в активе. Пока что «Хоффенхайм» сзади и отстает на три очка.

«Бело-зеленые» выиграли в 26 туре у «Аугсбурга» со счетом 2:1. До этого у команды было две ничьи подряд — 0:0 с «РБ Лейпцигом» и 2:2 с «Унионом».

В позапрошлом туре «Волки» проиграли 0:2 «Боруссии» Д и поражение не позволило оторваться от преследователей в турнирной таблице.

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В прошлом туре команда добилась важной победы, разгромив «Байер» с результатом 4:1.

«Айнтрахт»

Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне опустился на 14 место в турнирной таблице. В 27 матчах эта команда заработала 29 очков.

16-ю строчку за право играть в элите «Айнтрахт» опережает на два балла. В последний раз подопечные Ади Хюттера выигрывали 4 марта — в той встрече «орлы» прошли «Вердер» в Кубке Германии (2:0).

Затем в Бундеслиге «Орлы» в Леверкузене получили в свою сетку четыре гола от «Байера» (0:4), после чего в Лиге Европы команда уступила «Базелю» (0:3).

После рестарта чемпионата команда Ади Хюттера влетела «Боруссии» М (1:3), оказалась слабее «Баварии» (2:5), но в прошлом туре сыграла вничью 3:3 с «Фрайбургом».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0