ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д«Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле «Ливерпуль» — «Атлетико»Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса Вадим ЕвсеевКарантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 07:01
    • Голкипер ПСЖ попал в ДТП
  • 20:51
    • СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня
  • 20:34
    • Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня
  • 23:59
    • «Штутгарт» вырвал волевую победу у «Гамбурга»
  • 23:36
    • Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю
  • 21:17
    • НХЛ подтвердила девятый «Морис Ришар» Овечкина
  • 21:03
    • «Реал» признан самым дорогим клубом Европы
    Все новости спорта

    Продолжится ли падение «Айнтрахта»?

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
    «Вольфсбург» занимает шестое место
    В субботу, 30 мая, «Вольфсбург» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 29-го тура первенства Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Мая 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» борется за еврокубки, занимая шестое место с 39 очками в активе. Пока что «Хоффенхайм» сзади и отстает на три очка.

    «Бело-зеленые» выиграли в 26 туре у «Аугсбурга» со счетом 2:1. До этого у команды было две ничьи подряд — 0:0 с «РБ Лейпцигом» и 2:2 с «Унионом».

    В позапрошлом туре «Волки» проиграли 0:2 «Боруссии» Д и поражение не позволило оторваться от преследователей в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В прошлом туре команда добилась важной победы, разгромив «Байер» с результатом 4:1.

    «Айнтрахт»

    Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне опустился на 14 место в турнирной таблице. В 27 матчах эта команда заработала 29 очков.

  • «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
  • «РБ Лейпциг» был близок к победе над «Гертой», но в концовке гости спасли ничью
  • Вчера

    • 16-ю строчку за право играть в элите «Айнтрахт» опережает на два балла. В последний раз подопечные Ади Хюттера выигрывали 4 марта — в той встрече «орлы» прошли «Вердер» в Кубке Германии (2:0).

    Затем в Бундеслиге «Орлы» в Леверкузене получили в свою сетку четыре гола от «Байера» (0:4), после чего в Лиге Европы команда уступила «Базелю» (0:3).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    После рестарта чемпионата команда Ади Хюттера влетела «Боруссии» М (1:3), оказалась слабее «Баварии» (2:5), но в прошлом туре сыграла вничью 3:3 с «Фрайбургом».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шальке — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пяст — Висла Краков
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сезон возобновился 19 мая
  • Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией
    • 00:57 23/05/2020     Томас Мюллер
  • Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высоте
    • 11:29 24/05/2020     Киммих принес победу «Баварии»
  • Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титул
    • 05:15 27/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
    Тоже интересно
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно 27/05/2020 в 18:030
  • 15:45
    • CМИ: РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями
  • 07:32
    • В Венгрии разрешили проводить матчи со зрителями
  • 07:16
    • Чемпионат Турции возобновится 12 июня
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице 27/05/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • 3.21
    •
  • 01:57
    • Лингард: В прошлом сезоне я не заставлял себя и не ставил целей
  • 01:43
    • Агент Кари Ялонена: «Барыс» — это вариант, который стоит рассматривать
  • 01:22
    • Владельцы абонементов получат приоритетное право посещать матчи РПЛ
    Киммих принес победу «Баварии» Футбол Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титулРеакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 27/05/2020 в 05:150
  • 17:35
    • «Наполи» готов заплатить за Азмуна 25 миллионов евро
  • 16:53
    • Три клуба претендуют на Жоау Мариу
  • 16:16
    • СМИ: «Краснодар» готовит трансфер игрока «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие