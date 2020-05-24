«Карлсруэ» — «Бохум». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 24 мая 2020 года

В воскресенье, 24 мая, «Карлсруэ» на своем поле сыграет с «Бохумом» в 27 туре второй немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Карлсруэ» — «Бохум».

«Карлсруэ»

По итогам 26 поединков второй Бундеслиги «Карлсруэ» занимает место в зоне вылета. С 27 очками он идет на предпоследней позиции.

Тем не менее, клуб лишь на два балла отстает от 15-й спасительной строчки. До 16-го места, которое дает право сыграть стыковые матчи за сохранение прописки — один пункт.

Перед карантином коллектив потерпел два поражения кряду — от «Нюрнберга» (0:1) и «Хайденхайма» (1:3). Но после паузы ему удалось победить «Дармштадт» (2:0).

«Бохум»

После 26 туров чемпионата «Бохум» находится ближе к зоне вылета, чем в середине таблицы. С 31 баллом он идет на 12-й позиции.

Но клуб лишь на три очка опережает 16-ю строчку — зоны плей-офф за сохранение прописки во второй Бундеслиги. До зоны вылета также всего ничего — четыре пункта.

Команда находится в хорошей форме, ведь не проигрывает четыре матча кряду. После карантина она разгромила дома «Хайденхайм» — 3:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,50. Успех гостей оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Бохум» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0