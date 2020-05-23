«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, в 27-м туре второй немецкой Бундеслиги «Оснабрюк» на своей арене сразится с «Ганновером». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер».

«Оснабрюк»

«Оснабрюк» после 26 проведенных матчей расположился 13 месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея на своем счету 30 очков, опережая на два пункта опасную зону.

«Лилово-белые» не могут одержать победу в первенстве уже в девяти поединках подряд. В этот неудачный период коллектив пять встреч проиграл и четыре игры свел вничью.

В первом поединке после незапланированного перерыва, команда расписала гостевую мировую с лидером чемпионата «Арминией» (1:1), отыгравшись в уже компенсированное время. Непосредственно перед остановкой первенства «Оснабрюк» потерпел два фиаско подряд.

13 домашних встреч на своей арене в текущем сезоне принесли команде пять викторий, три мировых исхода и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 18:16.

«Ганновер»

«Ганновер», который еще в прошлом сезоне играл в первой Бундеслиге, по итогам 25 матчей второго дивизиона идет на 11 строке, имея в своей копилке 32 очка.

В 26 туре «96» участие не принимали, так как поединок с дрезденским «Динамо» был перенесен на более поздний срок из-за обнаружение коронавируса у игроков дрезденцев.

Перед уходом на незапланированный отдых ганноверцы выиграли две встречи подряд, поочередно одолев в родных стенах «Хольштайн Киль» (3:1) и на выезде «Нюрнберг» (3:0).

В 13 гостевых играх текущей компании «Ганновер» добыл шесть победных результатов, один матч команда свела вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 19:18.

В первом круге на поле «Ганновера» команды сыграли вничью 0:0.

Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ганновера» — 2.50, победа «Оснабрюка» — 2.90, ничья — 3.30.

Вполне вероятно, что в поединке коллективов, борющихся за выживание, результативного футбола ждать не придется. Наш прогноз и ставка: ТМ 3.0. 0