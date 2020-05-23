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    «Оснабрюк» и «Ганновер» сыграют на «меньше»?

    «Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Ганновер 96
    Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер»
    Хендрик Вейдандт
    В субботу, 23 мая, в 27-м туре второй немецкой Бундеслиги «Оснабрюк» на своей арене сразится с «Ганновером». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Оснабрюк»

    «Оснабрюк» после 26 проведенных матчей расположился 13 месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея на своем счету 30 очков, опережая на два пункта опасную зону.

    «Лилово-белые» не могут одержать победу в первенстве уже в девяти поединках подряд. В этот неудачный период коллектив пять встреч проиграл и четыре игры свел вничью.

    В первом поединке после незапланированного перерыва, команда расписала гостевую мировую с лидером чемпионата «Арминией» (1:1), отыгравшись в уже компенсированное время. Непосредственно перед остановкой первенства «Оснабрюк» потерпел два фиаско подряд.

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  • 20/05/2020

    • 13 домашних встреч на своей арене в текущем сезоне принесли команде пять викторий, три мировых исхода и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 18:16.

    «Ганновер»

    «Ганновер», который еще в прошлом сезоне играл в первой Бундеслиге, по итогам 25 матчей второго дивизиона идет на 11 строке, имея в своей копилке 32 очка.

    В 26 туре «96» участие не принимали, так как поединок с дрезденским «Динамо» был перенесен на более поздний срок из-за обнаружение коронавируса у игроков дрезденцев.

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    Перед уходом на незапланированный отдых ганноверцы выиграли две встречи подряд, поочередно одолев в родных стенах «Хольштайн Киль» (3:1) и на выезде «Нюрнберг» (3:0).

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  • 20/05/2020

    • В 13 гостевых играх текущей компании «Ганновер» добыл шесть победных результатов, один матч команда свела вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 19:18.

    В первом круге на поле «Ганновера» команды сыграли вничью 0:0.

    Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ганновера» — 2.50, победа «Оснабрюка» — 2.90, ничья — 3.30.

    Вполне вероятно, что в поединке коллективов, борющихся за выживание, результативного футбола ждать не придется. Наш прогноз и ставка: ТМ 3.0. 0

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    «Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года. Прогноз на «Оснабрюк» — «Ганновер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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