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    «Шагадам» — «Копетдаг»: виктория достанется хозяевам?

    «Шагадам» — «Копетдаг». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 4 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Шагадам» — «Копетдаг»
    «Копетдаг»
    В воскресенье, 4 мая, в шестом туре чемпионата Туркменистана по футболу «Шагадам» на своем поле сыграет с «Копетдагом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Шагадам» — «Копетдаг».

    «Шагадам»

    «Шагадам» в минувшем сезоне стал бронзовым призером туркменского первенства, отстав всего лишь на два очка от серебряной строки.

    В текущем чемпионате по итогам пяти туров «приморцы» с пятью набранными баллами идут на шестой строке из восьми участников, отставая на четыре пункта от топ-3.

    В минувшем туре клуб из Туркменбашы на своей арене переиграл аутсайдера «Марв» (1:0), а до этого в активе команды было два ничейных исхода и столько же поражений.

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    • Мировые состоялись в родных пенатах с «Ашхабадом» (0:0) и «Алтын Асыром» (1:1), фиаско пришлись на выездные поединки против «Небитчи» (0:1) и «Ахала» (0:2).

    «Копетдаг»

    «Копетдаг» в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке в турнирной таблице, но от своего предстоящего противника, который был третьим, отстал аж на 13 пунктов.

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    В этом первенства столичный коллектив смог заработать восемь зачетных пунктов, с которыми расположился на четвертой позиции, проигрывая лидеру чемпионата четыре очка.

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    В своей последней игре «милиционеры» в родных стенах уступили «Ахалу» (0:1). Это фиаско стало первым для них в этом сезоне. В предыдущих четырех встречах они дважды победили и два раза сыграли вничью.

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    • Одолеть удалось по 1:0 «Ашхабад» в гостях и «Небитчи» на своей территории, поделили очки с дома с «Энергетиком» (0:0) и на выезде с «Алтын Асыром» (1:1).

    В прошлом сезоне «Шагадам» выиграл обе домашние игры (1:0 и 2:1), в Ашхабаде одну встречу проиграл (0:2), а еще в одной праздновал победу — 4:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Шагадама» — 2.25, победа «Копетдага» — 3.25, ничья — 3.20.

    «Шагадам» после неудачного старта, понемногу начинает набирать необходимые кондиции, а «Копетдаг» напротив немного сдал. И учитывая сильную игру «приморцев» в родных стенах, в этой встрече ставим на хозяев. Наши прогноз и ставка: победа «Шагадама». 0

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