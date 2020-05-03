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    Продолжит ли «Хан Юэнь» гонку за лидером чемпионата?

    «Хан Юэнь» — «Университет Мин Чуан». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 3 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Хан Юэнь» — «Университет Мин Чуан»
    Игрок «Хан Юэнь»
    В воскресенье, 3 мая, в четвертом туре чемпионата Тайваня по футболу «Хан Юэнь» будет принимать «Университет Мин Чуан». Начало встречи — в 11:00 мск. Прогноз на «Хан Юэнь» — «Университет Мин Чуан».

    «Хан Юэнь»

    «Хан Юэнь» в прошлом сезоне завоевал бронзовые награды, отстав на целых 11 баллов от победителя первенства, а второй строке уступил восемь пунктов.

    В этом сезоне команда стартовала с трех домашних поединков. На старте турнира она разгромила «Ред Лайонс» (4:0), а в следующей игре поделила очки с «Тайчун» (1:1).

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    В прошлом туре состоялась еще одна победа — над «Университетом Тайваня» (2:0). Эти успехи позволили команде набрать семь очков и занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта.

    «Университет Мин Чуан»

    «Мин Чуан» имеет в корне противоположную ситуацию. Команда неудачно начала сезон и занимает только седьмое место в таблице, которое является предпоследним.

    В первом туре чемпионата коллектив уступили третьей команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. Во втором поединке первенства коллектив сыграл вничью 2:2 с «Университетом Тайваня».

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    В третьем туре было не легче — неудача против действующего лидера и лучшего клуба страны «Тайпауэра» (0:2).

    Команда проиграла 5 встречи из 7, а в 14 последних играх была только одна победа. 7 матчей подряд клуб пропускает больше одного мяча.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом «Хан Юэнь», коэффициент на победу которого равен 1.23, тогда как успех гостей оценивается в 8.60, ничья — в 6.30.

    В прошлом очном поединке аутсайдер пропустил целых семь голов от нынешних хозяев. Вряд ли стоит ждать сенсации и в этот раз. Предлагаем поставить на победу «Хан Юэнь» с форой -2 гола за 1.94. 0

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    «Хан Юэнь» — «Университет Мин Чуан». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 3 мая 2020 года. Прогноз на «Хан Юэнь» — «Университет Мин Чуан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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