«Ювентус» Манагуа — «Реал» Мадрис. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Примера-лиги 12 апреля 2020 года

12 апреля «Ювентус» Манагуа примет у себя дома «Реал» Мадрис в рамках 16 тура никарагуанской Лиги Примера. Начало поединка в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» Манагуа — «Реал» Мадрис.

«Ювентус» Манагуа

Хозяева всего в одном пункте от зоны плей-офф. У них 17 очков, а у их конкурента за 6 место 18 пунктов. Сейчас «Ювентус» занимает 7 строчку с отрицательной разницей голов -1 (20 забитых и 21 пропущенный).

Накануне этого поединка «Ювентус» проиграл два раза подряд — «Халапе» 2:0 и «Чинандеге» 4:0. После этого команде удалось одержать победу и прервать серию, выиграв у «Дириангена» 3:0.

Прошлый тур закончился для хозяев ничьей с «Реал» Эстели. Там на табло были нули.

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На домашнем поле «Ювентус» потерпел только одно поражение в 7 матчах. В родных стенах коллектив выиграл три последних поединка.

«Реал» Мадрис

«Реал» Мадрис является соседом «Ювентуса» по турнирной таблице. Команда имеет 14 очков и занимает 8 место.

Гости имеют один из худших показателей в чемпионате по количеству забитых голов. На счету команды 12 забитых, при этом 22 пропущенных мяча.

До этой встречи клуб два раза проиграл и один раз сыграл вничью. Команда уступила «Депортиво Лас-Сабанас» со счетом 2:1. Также было разгромное фиаско в игре с «Вальтер Ферретти» (4:0). Ничейный исход был зафиксирован в противостоянии с лидером турнира «Манагуа» (0:0).

Добавим, что «Реал» проиграл 6 из 7 выездных матчей сезона, выиграв только один поединок.

Прогноз и ставка

Два прошлых матча между этими командами заканчивались ничьей — 1:1 и 0:0. Ранее была победа «Ювентуса» (3:0) и «Реала» с таким же счетом.

Манагуанцы — фавориты. На их победу дают 1.84, тогда как вероятность успеха гостей оценивают в 3.75. Коэффициент на ничью составляет 3.35.

У «Реала» ужаснейшая выездная серия, поэтому вряд ли им удастся сильно удивить хозяев. Рекомендуемая ставка на поединок — 1Х и ТМ 2.5 за 2.26. 0