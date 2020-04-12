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    Гости вряд ли проиграют

    «Халапа» — «Дирианген». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Примера 12 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Халапа» — «Дирианген»
    На выезде гости не побеждают уже 3 матча подряд
    В матче 16 тура никарагуанской Лиги Примера встретятся «Халапа» и «Дирианген». Начало матча намечено на 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Халапа» — «Дирианген».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 12 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Халапа»

    После 15 туров «Халапа» занимает пятое место с 22 очками. Команда имеет небольшой запас, что позволяет ей оставаться в зоне плей-офф. Клуб одержал 6 побед и потерпел 5 поражений.

    В двух последних турах коллектив оставался без побед. С минимальным счетом хозяева проиграли «Чинандеге» (0:1). В прошлом матче была нулевая ничья с командой «Депортиво Лас-Сабанас».

    Ранее «Халапа» смогла выиграть два раза подряд. Речь идет о встречах с «Окоталью» (1:2) и «Ювентусом» Манагуа (2:0).

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    Отметим, что поражение от «Чинандеги» стало первым за 7 игр в домашних стенах.

    «Дирианген»

    «Дирианген» вышел на вторую строчку, набрав 30 очков. От лидера турнира — «Манагуа» — гости отстают на три очка. При этом коллектив одержал только две победы в пяти матчах чемпионата.

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    • В 15 турах клуб одержал 9 побед и три раза потерпел поражение. В прошлый раз «Дирианген» разгромил «Чинандегу» со счетом 3:0. До этого была еще одна «виктория» в поединке с «Вальтер Ферретти» (2:1) и разгромное поражение от «Ювентуса» Манагуа (3:0).

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    • Что касается гостевых выступлений, то два из трех поражений в сезоне команда потерпела в гостях. На данный момент гости имеют 3-матчевую безвыигрышную серию в чужих стенах, уступив в двух играх подряд.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на неудачную гостевую серию «Дирианген» с небольшим перевесом является фаворитом поединка — 2.95 против 2.25 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.05.

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    Вторые не проигрывают в очных встречах уже шесть матчей подряд, при этом в четырех из них они побеждали. Дома у «Халапы» оба коллектива сыграли 5 матчей и ни в одном из них хозяева не выигрывали.

    Считаем, что «Дирианген» как минимум смоет добиться ничьей. Предлагаем поставить на исход «фора 2 (0)» за 1.64. 0

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    «Халапа» — «Дирианген». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Примера 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Халапа» — «Дирианген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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