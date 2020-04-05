«Локомотив-Памир» — «Файзканд». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Таджикистана 5 апреля 2020 года

В воскресенье, 5 апреля, «Локомотив-Памир» будет принимать «Файзканд» в рамках первого тура Высшей лиги Таджикистана. Начало поединка — в 13:00 мск. Прогноз на «Локомотив-Памир» — «Файзканд».

«Локомотив-Памир»

Клуб был основан в далеком 1961-м году, а расформирован в 2000-м. Команду из Душанбе возродили в 2008-м, а в 2017-м состоялось объединение с клубом «Памир».

Команда в прошлом году выступала в Первой лиге страны, где вела борьбу за выход в элиту именно с «Файзкандом». В итоге обе команды, попав в топ-2, оказались в элитном дивизионе. «Локо» турнир выиграл.

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Местные эксперты отмечают, что «Локо» после выхода в элиту не стал сильнее. Если в прошлом сезоне у команды были лидеры и высокая результативность (более 80 голов), то сейчас некоторые из них ушли, а в основном составе будут играть бывшие резервисты.

Кроме того, клуб пополнили два ганца — Бенжамин Асмоа и Авуку Калеб Одуро, которые ранее играли за другие команды в Таджикистане, но назвать из серьезным усилением сложно.

Стоит отметить, что матчи этого сезона будут проходить без зрителей, пока в мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому хозяева останутся без поддержки.

«Файзканд»

«Файзканд» из Восе — также новичок элитного дивизиона. Клуб при этом стал только вторым в Первой лиге и был вынужден сражаться за «вышку» с бохтарским «Хатлоном» и успешно выполнил задачу.

Команда в межсезонье сохранила свой костяк, а также усилилась малоизвестными молодыми футболистами из Узбекистана. Это перспективные игроки на данному уровне, а Узбекистан — привычный рынок для местных клубов.

В нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата страны борьбу начнут 10 клубов, тогда как в прошлом сезоне было на две команды меньше.

Прогноз

В предстоящем поединке фаворитом считаются хозяева — 1.90 против 3.55. Ничья оценена коэффициентом 3.30.

Учитывая пустые трибуны, старт сезона и другие обстоятельства — борьба на поле должна присутствовать. «Локо» любит атаковать и забивать, но и соперник вряд ли останется без гола. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.68. 0