ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года

В четверг, 2 апреля, ФК «Манагуа» на своем поле примет «Реал Эстели» в рамках 13-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Олимпико», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на ФК «Манагуа» — «Реал Эстели».

ФК «Манагуа»

«Манагуа» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 28 очков.

В 12 сыгранных турах «львы» одержали девять побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В активе подопечных Эмилио Абурто серия из четырех побед подряд, за время которой они обыграли «Вальтер Ферретти» (1:0), «Хувентус Манагуа» (4:2), «Чинандегу» (1:0) и «Дирьянхен» (1:0).

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Оба поражения футболисты ФК «Манагуа» потерпели в гостевых матчах.

«Реал Эстели»

«Реал Эстели» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 26 баллами.

На счету «северного поезда» восемь побед, две ничьи и два поражения в 12 сыгранных турах.

Команда Серхио Родригеса тоже выиграла четыре последних матча, одолев «Мунисипаль Халапу» (2:0), «Реал Мадрис» (4:0), «Депортиво Окоталь» (2:1) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:0).

В четвертом туре «Реал Эстели» на своем поле уступил ФК «Манагуа» со счетом 0:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ФК «Манагуа» — 2.00, победа «Реал Эстели» — 3.50, ничья — 3.20.

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Когда встречаются два лидера, сложно предугадать победителя, тем более если речь идет о чемпионате Никарагуа, который вряд ли представлял бы большой интерес, если бы не коронавирус.

В целом команды, похоже, равны. Но преимущество должен иметь ФК «Манагуа», который сыграет на домашнем поле. В его пользу говорит и выездная победа в нынешнем сезоне. Наш прогноз — «победа хозяев».

Также можно поставить на «тотал голов меньше 2,5» за 1.70. На фоне остальных эти две команды неплохо обороняются, поэтому есть высокие шансы, что все ограничится одним-двумя забитыми мячами. 0