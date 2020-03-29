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    «Неман» — «Витебск»: будет скучно?

    «Неман» — «Витебск». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 29 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Неман» — «Витебск»
    Гегам Кадимян
    В воскресенье, 29 марта, во втором туре высшей лиги чемпионата Белоруссии гродненский «Неман» дома примет «Витебск». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Марта 2020 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 18:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.17
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Неман»

    Гродненский коллектив завершил прошлое белорусское первенство на десятой позиции, набрав в 30 матчах 36 очков. Переходную зону он опередил на шесть пунктов.

    В целом «желто-зеленые» неплохо провели подготовку к новому сезону, победив в пяти матчах из девяти при двух ничейных исходах и двух поражениях.

    В межсезонье клуб в основном подписывал свободных агентов. Среди них стоит выделить опытного армянского форварда Гегама Кадимяна, который провел большую часть карьеры в Украине.

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    • В первом туре этого первенства «олени» уступили на выезде «Ислочи» со счетом 0:1. С 43-й минуты «Неман» играл в меньшинстве, а гол пропустил за пару минут до финального свистка.

    «Витебск»

    Витебская команда закончила минувший чемпионат на 13 строке в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на два пункта от зоны прямого вылета и на один — от зоны переходных матчей.

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    • В межсезонье у «сине-белых» сильно изменился состав, но каких-либо значимых трансфером не было.

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    Контрольные поединки не особо хорошо удались команде. За восемь спаррингов было добыта только одна виктория, еще было две ничьи и пять поражений.

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    Стартовал «Витебск» в этом первенстве с минимальной домашней победы 1:0 над «Городеей». Отметим, что весь второй тайм хозяева играли с численным перевесом.

    В прошлом розыгрыше «Неман» в Гродно обыграл «Витебск» со счетом 1:0, а в другой игре была мировая — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Немана» — 2.60, победа «Витебска» — 3.15, ничья — 3.40.

    Наши прогноз и ставка: поединок двух претендентов на понижение в классе пройдет скучно и нерезультативно. 0

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    «Неман» — «Витебск». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 29 марта 2020 года. Прогноз на «Неман» — «Витебск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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