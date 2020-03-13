«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 13 марта 2020 года

В 26 туре немецкой Бундеслиги состоится поединок между «Фортуной» и «Падерборном». Команды проведут встречу на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» 13 марта. Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» — «Падерборн».

«Фортуна»

Хозяева занимают 16 место в турнирной таблице Бундеслиги, располагаясь в переходной зоне вылета. У них 22 очка и всего 5 побед в 25 турах.

В четырех последних поединках «Фортуна» выигрывала только один раз — у «Фрайбурга» со счетом 0:2. Однако на протяжении трех матчей команда не побеждает — 3:3 с «Гертой», 1:1 с «Майнцом» и поражение в четвертьфинале Кубка Германии «Саарбрюккену» (2:1 П).

Дома «Фортуна» не выигрывает четыре поединка подряд — 2 фиаско и две ничьи. Отметим, что за 25 туров на счету клуба 13 поражений, хотя это и не самый худший результат.

«Падерборн»

«Падерборн» является аутсайдером Бундеслиги, занимая 18 место. В активе клуба 16 очков. Команда больше всех проиграла (17 поражений). Гости пропускают очень много — второе место в лиге с 54 голами.

«Падерборн» проиграл 4 матча подряд. Коллектив уступил «Герте» 1:2, «Майнцу» 2:0, «Кельну» 1:2. С «Баварией» команда выдала хороший матч, проиграв со счетом 3:1. Действительно, «баварцам» в той игре досталось.

Календарь и таблица Бундеслиги

В гостях у «Падерборна» 4-матчевая беспобедная серия. После перерыва сыграл три матча на выезде, проиграв в двух из них.

Прогноз и ставки

Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому каждая будет стремиться к набору очков. По мнению букмекеров, больше шансов у хозяев — 2.02 против 3.55 соответственно.

Поединок первого круга между этими соперниками завершился со счетом 2:0 в пользу «Падерборна». Однако сейчас «Фортуна» имеет немного лучшую статистику. Гости же вообще не побеждали четыре тура подряд.

Наши прогноз и ставка — обе забьют. Оба коллектива пропускали в четырех последних поединках. Коэффициент составляет 1.55. 0