«Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, «Ростов» примет на своем поле ЦСКА в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на «Ростов Арене» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов»

Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

Состав донского клуба укрепили полузащитник Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко и вратарь «Зенита» Максим Рудаков.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и ФК «Рига» (3:1).⠀Затем «южане» приняли участие в Кубок Матч Премьер, где обыграли «Партизан» (3:1), но уступили «Спартаку» (1:2) и «Локомотиву» (3:3) по пенальти.

В последних матчах на сборах «Ростов» сыграл вничью с шведским АИКом (1:1), проиграл норвежскому «Мольде» (0:1) и победил «Краснодар» (1:0).

В первом матче весеннего отрезка РПЛ «Ростов» при довольно сомнительном судействе в Грозном сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1.

После 20 туров РПЛ «Ростов» с 35 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 35-29, 11 голов забил Эльдор Шомуродов, еще 5 голов забил Алексей Ионов.

ЦСКА

Зимой в ЦСКА пришли нападающий Илья Шкурин («Динамо» Брест) и защитник Никита Котин («Крылья Советов»). Ушли Астемир Гордюшенко, Дмитрий Ефремов, Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Наир Тикнизян и Лукас Сантос.

В январе в товарищеских матчах ЦСКА обыграл ирландский «Дандолк» (2:0) и австрийский «ЛАСК» (2:1), а февраль начал с ничьей с австрийским «Ваттенсом» (2:2).

Затем армейцы победили испанскую «Ориуэлу» (2:0), датский «Нордшелланд» (2:0) и норвежский «Одд» (2:1). Первое поражение на сборах случилось в спарринге с «Зенитом» (2:3).

После этого были повержены швейцарский «Делемон» (5:0), шведский «Сириус» (2:0), испанская «Картахена» (2:0), швейцарский «Рапперсвиль-Йона» (3:0) и «Уфа» (3:0).

В первом официальном матче весенней части РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» (1:1), пропустив в концовке и отыгравшись на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче в рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА уступил «Спартаку» на «Открытие Арене», проиграв в экстра-тайме со счетом 2:3.

После 20 туров РПЛ ЦСКА с 35 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 27-19, 7 голов забил Никола Влашич, еще 5 — Федор Чалов.

Прогноз и ставки

На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат в основное время — 3,15, а на победу ЦСКА — 2,70.

В последних семи домашних матчах «Ростов» лишь раз проиграл ЦСКА, одержав 3 победы. Прогнозируем, что дончане не проиграют дома.

Защита ЦСКА хромала в матче со «Спартаком», но матч в Ростове вряд ли будет будет таким результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0