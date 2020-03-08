«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.34) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 8 марта 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 42 очка.
«Красные дьяволы» одержали 11 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в национальном первенстве.
С начала февраля подопечные Уле Гуннара Сульшера успели обыграть «Челси» (2:0) и «Уотфорд» (3:0), а также разойтись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Эвертоном» (1:1).
Также «Манчестер Юнайтед» прошел «Брюгге» (1:1 и 5:0) в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Дерби Каунти» (3:0).
После травм у «красных дьяволов» восстанавливаются Гари Магуайр, Дэниел Джеймс, Поль Погба и Маркус Рашфорд.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 57 набранными очками в 27 сыгранных турах.
На счету «горожан» 18 побед, три ничьи и шесть поражений. От «Ливерпуля» они отстают на 22 балла при игре в запасе.
В февральских матчах команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (0:2), а также выиграла у «Вест Хэма» (2:0) и «Лестера» (1:0).
В первом матче 1/8 финала «Сити» на «Бернабеу» победил «Реал» (2:1). Также он успешно прошел «Астон Виллу» (2:1) в Кубке лиги и «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) — в Кубке Англии.
Среди травмированных у «горожан» значатся Кевин де Брейне и Эмерик Ляпорт.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.67, победа «Манчестер Юнайтед» — 5.00, ничья — 4.40.
«Горожане», занимающие второе место в турнирной таблице, практически лишились мотивации на оставшуюся часть сезона, поскольку догнать «Ливерпуль» и защитить свой титул им точно не удастся.
В то же время в топ-4 команда Пепа Гвадиолы тоже должна удержаться, вот только это вряд ли поможет ей выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, учитывая дисквалификацию от УЕФА.
В таких условиях «Сити» нужно делать акцент на Лигу чемпионов этого сезона, чтобы выиграть столь заветный и долгожданный трофей.
Да, к дерби все футболисты подходят мотивированными, но сбрасывать со счетов «Юнайтед», который не проигрывает уже больше месяца во всех турнирах, мы тоже не будем. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют» за 2.34.
Еще один вариант — «пенальти будет» за 3.30. В подобных матчах напряжение настолько велико, что даже самые опытные защитники допускают ошибки, которые арбитры не прощают. 0