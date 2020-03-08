«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.34) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 8 марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 42 очка.

«Красные дьяволы» одержали 11 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в национальном первенстве.

С начала февраля подопечные Уле Гуннара Сульшера успели обыграть «Челси» (2:0) и «Уотфорд» (3:0), а также разойтись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Эвертоном» (1:1).

Также «Манчестер Юнайтед» прошел «Брюгге» (1:1 и 5:0) в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Дерби Каунти» (3:0).

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После травм у «красных дьяволов» восстанавливаются Гари Магуайр, Дэниел Джеймс, Поль Погба и Маркус Рашфорд.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 57 набранными очками в 27 сыгранных турах.

На счету «горожан» 18 побед, три ничьи и шесть поражений. От «Ливерпуля» они отстают на 22 балла при игре в запасе.

В февральских матчах команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (0:2), а также выиграла у «Вест Хэма» (2:0) и «Лестера» (1:0).

В первом матче 1/8 финала «Сити» на «Бернабеу» победил «Реал» (2:1). Также он успешно прошел «Астон Виллу» (2:1) в Кубке лиги и «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) — в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Среди травмированных у «горожан» значатся Кевин де Брейне и Эмерик Ляпорт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.67, победа «Манчестер Юнайтед» — 5.00, ничья — 4.40.

«Горожане», занимающие второе место в турнирной таблице, практически лишились мотивации на оставшуюся часть сезона, поскольку догнать «Ливерпуль» и защитить свой титул им точно не удастся.

В то же время в топ-4 команда Пепа Гвадиолы тоже должна удержаться, вот только это вряд ли поможет ей выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, учитывая дисквалификацию от УЕФА.

В таких условиях «Сити» нужно делать акцент на Лигу чемпионов этого сезона, чтобы выиграть столь заветный и долгожданный трофей.

Да, к дерби все футболисты подходят мотивированными, но сбрасывать со счетов «Юнайтед», который не проигрывает уже больше месяца во всех турнирах, мы тоже не будем. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют» за 2.34.

Еще один вариант — «пенальти будет» за 3.30. В подобных матчах напряжение настолько велико, что даже самые опытные защитники допускают ошибки, которые арбитры не прощают. 0