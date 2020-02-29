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    Сможет ли «Челси» всухую обыграть «Борнмут»?

    «Борнмут» — «Челси». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Челси»
    Мейсон Маунт
    В 28 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 29 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Борнмут»

    Команда из одноименного города опережает клубы из зоны вылета на 2 пункта. С 26 баллами на счету она сейчас располагается на 16 месте в турнирной таблице.

    В первом поединке 2020 года «Борнмут» на выезде был разгромлен «Вест Хэмом» в чемпионате (0:4), а затем уже и коллектив Эдди Хау разнес «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

    12 и 18 января «вишни» не набрали ни единого балла во встречах с «Уотфордом» (0:3) и «Норвичем» (0:1). Чуть позже «Боском» одержал верх над «Брайтоном» (3:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В 1/16 финала Кубка Англии «Борнмут» на стадионе «Виталити» проиграл «Арсеналу» (1:2). 1 февраля в рамках АПЛ «вишни» победили «Астон Виллу» (2:1). Но в следующих матчах чемпионата команда Эдди Хау была слабее «Шеффилда Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3).

    «Челси»

    Лондонский клуб на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. За 27 туров первенства команде удалось заработать 44 балла.

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  • 26/02/2020

    • После победы над «Бернли» 11 января (3:0) «Челси» не мог выиграть в течение четырех встреч в рамках Премьер-лиги. Сперва подопечные Фрэнка Лэмпарда уступили «Ньюкаслу» (0:1).

    Затем «аристократы» разошлись миром с «Арсеналом» (2:2). 25 числа прошлого месяца лондонцы прошли «Халл» в Кубке страны (2:1), но уже в следующем матче «пенсионеры» сыграли вничью с «Лестером» (2:2).

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    17 февраля «Челси» на «Стэмфорд Бридж» потерпел поражение от МЮ (0:2). Но несколькими днями позже команда Лэмпарда одержала верх над «Тоттенхэмом» (2:1). В 1/8 финала Лиги чемпионов синие дома влетели «Баварии» (0:3).

    Прогноз и ставки

    Победа «Борнмута» в матче 28 тура АПЛ оценивается в 4,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,82, а на победу «Челси» — 1,78.

    Сейчас в обороне лондонского клуба имеются проблемы. Этим может воспользоваться «Борнмут» в домашнем поединке. Наш прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,80. 0

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    «Борнмут» — «Челси». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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