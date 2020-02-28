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    «Днепр-1» избежит дома разгрома от «Динамо» Киев?

    «Днепр-1» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Украины 28 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Днепр-1» — «Динамо» Киев
    Беньямин Вербич
    В пятницу, 28 февраля, открывать программу 20-го тура украинской Премьер-лиги будут «Днепр-1» и киевское «Динамо». Игра, которая пройдет на «Днепр Арене», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Днепр-1» — «Динамо» Киев.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.20
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    «Днепр-1»

    Днепровская команда по итогам 19 туров находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. От первой шестерки ее отделяет четыре зачетных пункта.

    В этом году днепряне провели уже одну официальную игру, сыграв в предыдущем игровом дне первенства вничью во Львове с местными «Карпатами» со счетом 1:1.

    Этой мировой «Днепр-1» прервал серию из двух поражений в чемпионате Украины. Еще в прошлом году он был повержен в гостях 0:4 «Колосом» и 1:2 дома «Александрией».

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    Межсезонье клуб из берегов Днепра провел не особо удачно. В десяти контрольных встречах команда проиграла в семи из них при двух победах и одной ничьей.

    «Динамо» Киев

    Киевский коллектив расположился на второй строке в турнирной таблице УПЛ, намного отстав от «Шахтера», опережая третью «Зарю» всего на два балла.

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    Стартовый поединок первенства 2020 года «бело-голубые» выиграли. Только благодаря голу Вербича на 90-й минуте они смогли вырвать победу у полтавской «Ворсклы» — 2:1.

    Многократный чемпион Украины в последнее время играет бескомпромиссно. Последний раз команда Михайличенко играла вничью еще в конце октября, после чего пять раз выиграла и дважды проиграла.

    В зимний перерыв киевляне провели 12 контрольных встреч, добыв в них восемь победных результатов и по два раза сыграли вничью и проиграли.

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    • В первом круге «Динамо» дома обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «столичные» переиграли днепрян в Кубке страны — 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдаю небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.23.

    На викторию «Днепра-1» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.70.

    Прогнозируем, что хозяева смогут в родных стенах избежать крупного поражения от «Динамо», которое в последнее время играет не особо убедительно. Наш прогноз и ставка: победа «Днепра-1» с форой +2,5. 0

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    «Днепр-1» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Украины 28 февраля 2020 года. Прогноз на «Днепр-1» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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