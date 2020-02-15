«Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, «Вест Бромвич» на своем поле в рамках 33-го тура первенства первой английской лиги сыграет с «Ноттингем Форест». Начало игры — 15:30 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 62 очками в своей копилке расположился на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайшего преследователя он опережает на шесть пунктов.

У «дроздов» на данный момент 3-матчевая выигрышная серия. В этот период они одолели «Лутон Таун» (2:0) в родных стенах, а также «Миллуол» (2:0) и «Рединг» (2:1) в выездных встречах.

Стоит отметить, что у «Альбиона» перед этой удачней серией, был 7-матчевый отрезок без викторий в первенстве, где он четыре матча свел вничью и три игры проиграл.

На своей арене в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Вест Бром» добыл семь викторий в 15 поединках, шесть игр закончил мировыми и две игры проиграл, разница мячей — 32:20.

«Ноттингем Форест»

У «Ноттенгема» на счету находится 54 зачетных балла, которые позволяют команде находится на пятой строке в турнирке первой английской лиге. От второй проходной напрямую позиции команду отделяет всего лишь два очка.

В последнее время «лесники» играют бескомпромиссно, победив в двух встречах при таком же количестве проигрышных результатах.

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Обыграть удалось «Брентфорд» (1:0) на его территории и «Лидс» (2:0) в родных стенах. Поражения состоялись от «Бирмингем Сити» (1:2) в гостях и от «Чарльтона» (0:1) дома в последнем туре.

Вне родных стен «Ноттингем Форест» в этом розыгрыше Чемпионшипа выиграл в семи играх из 16, шесть раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 23:15.

В первом круге «дрозды» одолели на выезде «лесников» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 2:2 и 1:1.

Прогноз на «Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвич» — 1.80, победа «Ноттингем Форест» — 4.55, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что в родных стенах «Вест Бром» не уступит гостям из Ноттингема, и в матче будет забито несколько мячей. 0