«Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 15 февраля 2020 года

«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» с 62 очками в своей копилке расположился на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайшего преследователя он опережает на шесть пунктов.
У «дроздов» на данный момент 3-матчевая выигрышная серия. В этот период они одолели «Лутон Таун» (2:0) в родных стенах, а также «Миллуол» (2:0) и «Рединг» (2:1) в выездных встречах.
Стоит отметить, что у «Альбиона» перед этой удачней серией, был 7-матчевый отрезок без викторий в первенстве, где он четыре матча свел вничью и три игры проиграл.
На своей арене в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Вест Бром» добыл семь викторий в 15 поединках, шесть игр закончил мировыми и две игры проиграл, разница мячей — 32:20.
«Ноттингем Форест»
У «Ноттенгема» на счету находится 54 зачетных балла, которые позволяют команде находится на пятой строке в турнирке первой английской лиге. От второй проходной напрямую позиции команду отделяет всего лишь два очка.
В последнее время «лесники» играют бескомпромиссно, победив в двух встречах при таком же количестве проигрышных результатах.
Обыграть удалось «Брентфорд» (1:0) на его территории и «Лидс» (2:0) в родных стенах. Поражения состоялись от «Бирмингем Сити» (1:2) в гостях и от «Чарльтона» (0:1) дома в последнем туре.
Вне родных стен «Ноттингем Форест» в этом розыгрыше Чемпионшипа выиграл в семи играх из 16, шесть раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 23:15.
В первом круге «дрозды» одолели на выезде «лесников» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 2:2 и 1:1.
Прогноз на «Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвич» — 1.80, победа «Ноттингем Форест» — 4.55, ничья — 3.90.
Прогнозируем, что в родных стенах «Вест Бром» не уступит гостям из Ноттингема, и в матче будет забито несколько мячей. 0