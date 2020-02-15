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    Станет ли «РБ Лейпциг» лидером Бундеслиги?

    «РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вердер»
    Команда Нагельсмана идет на втором месте
    В субботу, 15 февраля, «РБ Лейпциг» будет принимать на своем поле «Вердер» в рамках 22 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «РБ Лейпциг»

    В матчах 2020 года в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» победил «Унион» (3:1), потерпел поражение от «Айнтрахта» (2:0), расписал мировые с «Боруссией» М (2:2) и «Баварией» (0:0).

    В турнирной таблице Бундеслиги команда Нагельсмана больше не лидирует. Сейчас она находится на втором месте с 42 баллами на счету, отставая от лидера на один пункт.

    На прошлой неделе «РБ Лейпциг» играл в третьем раунде Кубка Германии. В рамках турнира он выбыл из борьбы за трофей, уступив на выезде «Айнтрахту» — 1:3.

    Таким образом, команда не может выиграть уже четыре матча кряду.

    «Вердер»

    2020 год в чемпионате Германии коллектив Флориана Кофельдта начал с удачной игры с «Фортуной» (1:0). А затем бременцы потерпели поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (1:2).

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    Вторая на сегодня победа в 2020 году случилась в Кубке Германии. Там «Музыканты» победили на своем поле дортмундскую «Боруссию» (3:2).

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    • В прошлом туре коллектив снова проиграл — «Униону Берлину» (0:2). В турнирной таблице немецкого первенства «Вердер» на данный момент занимает место в зоне борьбы за выживание с 17 баллами на счету.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вердер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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