«РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

«РБ Лейпциг»
В матчах 2020 года в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» победил «Унион» (3:1), потерпел поражение от «Айнтрахта» (2:0), расписал мировые с «Боруссией» М (2:2) и «Баварией» (0:0).
В турнирной таблице Бундеслиги команда Нагельсмана больше не лидирует. Сейчас она находится на втором месте с 42 баллами на счету, отставая от лидера на один пункт.
На прошлой неделе «РБ Лейпциг» играл в третьем раунде Кубка Германии. В рамках турнира он выбыл из борьбы за трофей, уступив на выезде «Айнтрахту» — 1:3.
Таким образом, команда не может выиграть уже четыре матча кряду.
«Вердер»
2020 год в чемпионате Германии коллектив Флориана Кофельдта начал с удачной игры с «Фортуной» (1:0). А затем бременцы потерпели поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (1:2).
Вторая на сегодня победа в 2020 году случилась в Кубке Германии. Там «Музыканты» победили на своем поле дортмундскую «Боруссию» (3:2).
В прошлом туре коллектив снова проиграл — «Униону Берлину» (0:2). В турнирной таблице немецкого первенства «Вердер» на данный момент занимает место в зоне борьбы за выживание с 17 баллами на счету.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 6,00.
Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0