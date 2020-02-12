«Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 12 февраля 2020 года

В среду, 12 февраля, «Дижон» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гастон Жерар», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Дижон» — «Пари Сен-Жермен».

«Дижон»

«Дижон» в текущем розыгрыше Кубка Франции одержал победы над «Валансьеном» (2:1), «Нимом» (5:0) и «Лимоне» (2:1 д.в.).

В турнирной таблице чемпионата Франции «красные» занимают 17-е место, набрав 25 очков в 24 турах.

В 2020 году подопечные Стефана Жобара обыграли «Лилль» (1:0) и «Брест» (3:0), разошлись миром с «Нантом» (3:3), а также уступили «Монпелье» (1:2) и «Ниму» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Среди травмированных у «Дижона» значится полузащитник Фредерик Саммаритано.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» из Кубка Франции успел выбить «Линас-Монлери» (6:0), «Лорьян» (1:0) и «По» (2:0).

Во французской Лиге 1 парижане уверенно лидируют, имея на своем счету 61 набранное очко в 24 турах.

На счету команды Томаса Тухеля пятиматчевая победная серия, за время которой она обыграла «Монако» (4:1), «Монпелье» (5:0), «Нант» (2:1) и «Лион» (4:2).

Парижане потерпели всего три поражения, одно из которых — от «Дижона» (1:2) в 12-м туре 1 ноября прошлого года.

Календарь и таблица Лиги 1

После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Хуан Бернат, Колин Дагба, Абду Диалло, Маркиньос, Тьяго Силва, Адиль Аушиш и Неймар.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.33, победа «Дижона» — 8.00, ничья — 5.70.

При всех равных условиях команда Томаса Тухеля, конечно же, сильнее. Однако на данном этапе, как нам кажется, Кубок Франции для нее отходит на второй план.

Все прогнозы на футбол

Уже на следующей неделе парижанам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, поэтому тратить много сил они не будут, предоставив время на отдых большинству лидеров.

А учитывая еще и большой список травмированных, хозяева должны получить определенные шансы. Наш прогноз — «победа "Дижона" с форой +1,5» за 1.92.

Также мы не ждем уж слишком открытой игры, так что еще один вариант — «тотал голов меньше 3,5» за 1.70. 0