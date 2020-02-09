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    Отомстит ли «Страсбург» «Реймсу» за вылет из Кубка лиги?

    «Страсбург» — «Реймс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Страсбург» — «Реймс»
    «Страсбург»
    В 24 туре французской Лиги 1 «Страсбург» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Мено» 9 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Страсбург» — «Реймс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.18
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    «Страсбург»

    «Расинг» начал январь с уверенной выездной победы в 1/32 Кубка Франции над «Ле-Портелем» (4:1) и вылета из Кубка лиги на стадии 1/4 финала после гостевого поражения по пенальти от «Реймса» — 0:0 (2:4).

    Затем в матче чемпионата Франции «Страсбург» на выезде проиграл «Метцу» (0:1) и в 1/16 финала Кубка Франции победил «Ангулем» (5:1).

    Выездная серия подопечных Тьерри Лоре продолжилась победой в матче Лиги 1 над «Монако» (3:1) и вылетом из Кубка Франции после поражения от «Марселя» (1:1) в 1/8 финала.

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    Февраль «Страсбург» начал домашним поражением от «Лилля» (1:2) и гостевой победой над «Тулузой» (1:1) в чемпионате Франции.

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  • 03/02/2020

    • После 23 туров Лиги 1 «Страсбург» с 33 очками на 9-м месте. Разница мячей 28-28. По восемь голов забили Адриен Томассон и Людовик Ажорк.

    «Реймс»

    «Реймс» начал январь с выездного поражения в 1/32 Кубка Франции от «Монако» (1:2), после чего дома одолел по пенальти «Страсбург» в Кубке Лиги.

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    • Затем в рамках чемпионата «красно-белые» на выезде уступили «Ниму» (0:2) и сыграли вничью с «Амьеном» (1:1).

    Полуфинальный матч Кубка лиги с ПСЖ завершился домашним поражением со счетом 0:3. Затем в рамках Лиги 1 «Реймс» дома проиграл «Метцу» со счетом 0:1.

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    В последних матчах «Реймс» на выезде разгромил «Анже» со счетом 4:1, прервав семиматчевую серию без побед, после чего на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).

    После 23 тура Лиги 1 «Реймс» с 33 очками на 7-м месте. Разница мячей 22-16, шесть голов забил Булайе Диа.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге команды сыграли вничью 0:0, в прошлом сезоне «Реймс» победил дома 2:1, но проиграл в гостях 0:4.

    Прогноз

    На победу «Страсбурга» букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат в основное время — 2,95, а на победу «Реймса» — 3,80.

    Январский отрезок выдался удачнее для «Страсбурга», прогнозируем, что хозяева не проиграют.

    Две последних встречи команд завершились со счетом 0:0 в основное время. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют — нет» за 1.60. 0

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