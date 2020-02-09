«Страсбург» — «Реймс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции 9 февраля 2020 года

В 24 туре французской Лиги 1 «Страсбург» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Мено» 9 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Страсбург» — «Реймс».

«Страсбург»

«Расинг» начал январь с уверенной выездной победы в 1/32 Кубка Франции над «Ле-Портелем» (4:1) и вылета из Кубка лиги на стадии 1/4 финала после гостевого поражения по пенальти от «Реймса» — 0:0 (2:4).

Затем в матче чемпионата Франции «Страсбург» на выезде проиграл «Метцу» (0:1) и в 1/16 финала Кубка Франции победил «Ангулем» (5:1).

Выездная серия подопечных Тьерри Лоре продолжилась победой в матче Лиги 1 над «Монако» (3:1) и вылетом из Кубка Франции после поражения от «Марселя» (1:1) в 1/8 финала.

Все прогнозы на Лигу 1

Февраль «Страсбург» начал домашним поражением от «Лилля» (1:2) и гостевой победой над «Тулузой» (1:1) в чемпионате Франции.

После 23 туров Лиги 1 «Страсбург» с 33 очками на 9-м месте. Разница мячей 28-28. По восемь голов забили Адриен Томассон и Людовик Ажорк.

«Реймс»

«Реймс» начал январь с выездного поражения в 1/32 Кубка Франции от «Монако» (1:2), после чего дома одолел по пенальти «Страсбург» в Кубке Лиги.

Затем в рамках чемпионата «красно-белые» на выезде уступили «Ниму» (0:2) и сыграли вничью с «Амьеном» (1:1).

Полуфинальный матч Кубка лиги с ПСЖ завершился домашним поражением со счетом 0:3. Затем в рамках Лиги 1 «Реймс» дома проиграл «Метцу» со счетом 0:1.

В последних матчах «Реймс» на выезде разгромил «Анже» со счетом 4:1, прервав семиматчевую серию без побед, после чего на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).

После 23 тура Лиги 1 «Реймс» с 33 очками на 7-м месте. Разница мячей 22-16, шесть голов забил Булайе Диа.

Календарь и таблица Лиги 1

В первом круге команды сыграли вничью 0:0, в прошлом сезоне «Реймс» победил дома 2:1, но проиграл в гостях 0:4.

Прогноз

На победу «Страсбурга» букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат в основное время — 2,95, а на победу «Реймса» — 3,80.

Январский отрезок выдался удачнее для «Страсбурга», прогнозируем, что хозяева не проиграют.

Две последних встречи команд завершились со счетом 0:0 в основное время. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют — нет» за 1.60. 0