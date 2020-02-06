«Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка Испании по футболу 6 февраля 2020 года

В четверг, 6 февраля, «Атлетик» на своем поле примет «Барселону» в матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона».

«Атлетик»

Футболисты «Атлетика» в текущем розыгрыше Кубка Испании поочередно прошли «Интерсити» (3:0), «Сестао Ривер» (4:0), «Эльче» (1:1, 5:4 — по пенальти) и «Тенерифе» (1:1, 4:2 — по пенальти).

В турнирной таблице чемпионата Испании баскская команда занимает девятое место, имея на своем счету 31 очко.

В национальном первенстве подопечные Гаиски Гаритано не побеждали с 1 декабря 2019 года. С того момента они уступили «Бетису» (2:3) и «Хетафе» (0:2), а также разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), «Реалом» (0:0), «Севильей» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Эспаньолом» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Среди травмированных у «Атлетика» значится защитник Оскар Де Маркос.

«Барселона»

Каталонская «Барселона» в Кубке Испании оказалась сильнее «Ивисы» (2:1) и «Леганеса» (5:0).

В испанской Примере «сине-гранатовые» расположились на второй строчке с 46 баллами, на три очка отставая от лидирующего «Реала».

В 2020 году подопечные Кике Сетьена поделили очки с «Эспаньолом» (2:2), обыграли «Гранаду» (1:0) и «Леванте» (2:1), а также проиграли «Валенсии» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Барселоны» после травм восстанавливаются Нето, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Луис Суарес. Также встречу может пропустить защитник Самюэль Умтити из-за суда.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.87, победа «Атлетика» — 4.20, ничья — 3.60.

Баскский коллектив в 2020 году особо не радует хорошими результатами, но это не значит, что у него совсем нет шансов выйти в полуфинал Кубка Испании.

Во-первых, не так давно «Атлетик» отобрал очки у «Реала». Во-вторых, он сыграет при поддержке своих болельщиков. Ну и в-третьих, «сине-гранатовые» тоже испытывают игровые проблемы.

Особенно проблемной остается атака каталонцев, ведь клуб так и не нашел замену Луису Суаресу, потеряв при этом Усмана Дембеле. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.77.

Альтернативный вариант — «тотал первого тайма меньше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80. 0