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    Прервет ли «Торино» негативную серию?

    «Лечче» — «Торино». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лечче» — «Торино»
    Андреа Белотти
    В 22 туре Серии А «Лечче» встретится с «Торино». Место встречи — стадион «Виа дель Маре». Начало поединка в 20:00 по Москве. Прогноз на «Лечче» — «Торино».

    «Лечче»

    «Лечче» располагается на 17 строчке в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 16 очков и в случае поражения может упасть на самое дно.

    Последняя победа была у хозяев 30 ноября. После этого прошло 8 матчей, 6 из которых команда проиграла. В двух случаях была ничья.

    Все прогнозы на Серию А

    «Желто-красные» в прошлом туре проиграли «Вероне» со счетом 3:0. Еще одно поражение команда потерпела от «Пармы» (2:0). Однако был положительный момент — ничья с «Интером» (1:1). Как бы там ни было, хозяева провалили 3 из 4 выступлений в этом месяце.

    К тому же «волки» не выиграли ни одной домашней встречи в этом сезоне. За 10 игр «Лечче» набрал всего 5 очков.

    «Торино»

    «Торино» находится на 12 месте с 27 очками. Команда проиграла два последних поединка в Серии А. Со счетом 2:1 она уступила «Сассуоло» и с разгромным результатом 0:7 коллектив проиграл «Аталанте».

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    28 января гости уступили в Кубке Италии «Милану», проиграв в дополнительное время 4:2 (2:2). Таким образом, «быки» провалили вторую часть января, тогда как в первой половине месяца они выиграли трижды, в том числе у «Ромы» со счетом 0:2.

    Если не считать фиаско в Милане, то выездная форма покажется вполне неплохой — одно поражение в 5 играх.

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    • Отметим, что «бордовые» редко играют вничью. У них всего три таких результата за весь сезон.

    Прогноз

    «Торино» все-таки выглядит получше соперника. «Лечче» очень серьезные проблемы. Команда практически не побеждает. «Быкам» же надо выигрывать, чтобы прервать неудачную серию.

    3.25 и 2.25 — букмекеры считают фаворитом «Торино». Мы же предлагаем поставить на «бордовых» с подстраховкой. В случае если будет ничья, ставка «фора 2 (0)» сыграет с возвратом. Коэффициент составляет 1.63. 0

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    «Лечче» — «Торино». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Лечче» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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